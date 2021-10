Pse e humbin betejën me Covid-in njerëzit edhe pas vaksinimit?! Flet mjekja amerikane: Nëse bëni vaksinën, keni 6 herë më pak…

Ish-sekretari amerikan i Shtetit, Colin Powell, vdiq të hënën nga komplikimet e COVID-19. Familja njoftoi se ai ishte plotësisht i vaksinuar. Ai ishte 84 vjeçar dhe kishte mieloma të shumëfishtë (Kancer i qelizave plazmatike që gjenden në palcën e eshtrave dhe janë një komponent i rëndësishëm i sistemit imunitar).





Zyrtarët shëndetësorë shqetësohen se aktivistët kundër vaksinave do të shtojnë zërat pas vdekjes së Powellit për të bërë pretendimin se vaksinat nuk funksionojnë.

Nëse akoma mund të vdisni pasi jeni vaksinuar për coronavirus, cili është qëllimi i marrjes së vaksinës? Cila është përgjigja për atë pyetje?

CNN ka realizuar një intervistë me analisten mjekësore, Dr. Leana Wen, profesoreshë e politikave dhe menaxhimit shëndetësor në Shkollën e Shëndetit Publik të Institutit Milken të Universitetit George Washington, e cila u ka dhënë përgjigje pyetjeve të lartcekura.

Mjekja është pyetur se nëse ia vlen të vaksinohemi kur e shohim se po ka viktima edhe pse janë vaksinuar nga COVID-19?

“Ne duhet të fillojmë me shkencën dhe atë që tregon hulumtimi. Vaksinat kundër COVID-19 janë jashtëzakonisht efektive në parandalimin e sëmundjeve dhe veçanërisht sëmundjeve të rënda. Të dhënat më të fundit nga Qendrat Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve tregojnë se ato zvogëlojnë gjasat e testimit pozitiv për COVID-19 me gjashtë herë dhe gjasat e vdekjes me 11 herë. Kjo do të thotë që nëse jeni të vaksinuar, keni gjashtë herë më pak të ngjarë të merrni virusin sesa dikush që nuk është i vaksinuar. Dhe ju keni 11 herë më pak të ngjarë të vdisni nga coronavirusi në krahasim me një person të pavaksinuar. Kjo është vërtet e shkëlqyeshme”, tha ajo.

“Sidoqoftë, vaksinat kundër COVID-19 nuk ju mbrojnë 100 për qind. Asnjë vaksinë nuk e bën, thjesht ka të ngjarë që praktikisht asnjë trajtim mjekësor të mos jetë 100 për qind efektiv. Kjo nuk do të thotë që vaksina nuk funksionon, ose se nuk duhet ta merrni”, shtoi doktoresha.

Ajo ka deklaruar se ka njerëz që sëmuren rëndë pavarësisht se janë vaksinuar kundër virusit, por kjo nuk do të thotë se nuk duhet të vaksinohemi.

“Bazuar në atë që mësuam, gjenerali Powell ishte në kategorinë e njerëzve që ishte infektuar. Ne e dimë se individët që janë më të vjetër dhe kanë kushte themelore mjekësore kanë më shumë gjasa të vuajnë nga sëmundje të rënda dhe të vdesin pas infeksioneve të mëdha. Ata në rrezik të veçantë janë njerëzit me imunitet të dobët”, tha Wen.

“Vini re se kjo është një nga arsyet për të cilat rekomandohen dozat përforcuese. Në muajin gusht, zyrtarët federalë të shëndetësisë rekomanduan që njerëzit me imunokompromis të moderuar ose të rëndë, të cilët kishin vaksinat Pfizer ose Moderna, të merrnin një dozë të tretë të vaksinës. Ata paralajmëruan se edhe me dozën shtesë, individët me imunitet të kompromentuar duhet të marrin masa paraprake shtesë. Kjo sepse kjo është një kategori njerëzish që janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj rezultateve të rënda”, pohoi mjekja.

Wen ka folur për mundësinë që të rriten numrat e të infektuarve me virus gjatë dimrit.

“Është inkurajuese që numrat e infeksionit me COVID-19 po bien nga vala e tmerrshme e Delta që përfshiu vendin këtë verë. Sidoqoftë, një valë tjetër infeksionesh është e mundur, veçanërisht me vetëm 57 për qind të popullsisë amerikane të vaksinuar plotësisht. Unë pajtohem me Dr. Anthony Fauci, i cili tha këtë fundjavë se ‘do të jetë brenda aftësive tona për të parandaluar që kjo të ndodhë…’. Shkalla në të cilën ne vazhdojmë të zbresim në atë shpat do të varet nga sa mirë do të bëjmë për të arritur më shumë njerëz të vaksinuar. Në fund të fundit, çelësi për të zvogëluar rrezikun e të gjithëve nga COVID-19 – dhe për t’i dhënë fund pandemisë – është që të gjithë ne të vaksinohemi. Kjo na mbron ne dhe ata përreth nesh”, tha doktoresha.

Në fund ajo u bëri apel të gjithë njerëzve që nuk janë vaksinuar që këtë ta bëjmë sa më shpejt që është e mundur.

“Unë do t’u kërkoja atyre të mendojnë për aspekte të tjera të mjekësisë. Le të themi se dikush ka sëmundje të zemrës. Ka ilaçe për të trajtuar sëmundjet e zemrës, por ato nuk janë 100 për qind efektive – asgjë nuk është. Vetëm për shkak se dikush përfundon me një përkeqësim të sëmundjes së tij dhe në spital, nuk do të thotë se ilaçet nuk ia vlen të merren. Ose le të përdorim një shembull parandalimi. Le të themi se dikush që ha një dietë të shëndetshme dhe ushtron shumë akoma përfundon me presion të lartë të gjakut dhe diabet. Kjo nuk do të thotë që dieta dhe stërvitja nuk janë të mira për tu bërë. Thjesht do të thotë që ju mund të ndërmerrni të gjitha hapat e duhur për të parandaluar një sëmundje, por ndonjëherë ju prapë mund ta prekeni nga sëmundja”, pohoi ajo.

“Një nga enigmat kryesore në shëndetin publik është se puna që bëjmë është për parandalimin. Ndërsa shihni rezultatin përfundimtar nëse dhe kur parandalimi dështon, ju nuk shihni të gjitha jetët e shpëtuara për shkak të parandalimit”, përfundoi Wen, e cila është gjithashtu autore e librit, “Lifelines: Udhëtimi i një Mjeku në Luftën për Shëndetin Publik”.