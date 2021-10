Ambasadori i BE, Luiggi Soreca në një deklaratë për mediat nga Korça ka komentuar 3 propozimet e Partisë Demokratike që janë depozituar në Kuvend.





Sipas tij këto propozime të opozitës tregojnë se çfarë është demokracia.

“Propozimet e PD në Kuvend tregojnë se kjo është demokraci. Kemi bashkëpunuar me PD kur ishte jashtë Kuvendit. Do të vazhdojmë të punojmë me të gjitha forcat politike. Liria e medias është kyçe për BE.”, tha Soreca.