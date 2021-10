Erdogan ‘etiketon’ Sorosin: Nuk tallet dot me ne siç bëri me Shqipërinë, ai do të frikësojnë Ballkanin

Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka folur para mediave pas kthimit të tij nga Afrika ku është pyetur nga gazetarët për pyetje të ndryshme dhe ka folur për luftën kundër terrorizmit të cilën do e vazhdojë me vendosmëri.





Ai bëri komente të jashtëzakonshme lidhur me deklaratën e 10 ambasadorëve për thirrjen për lirimin e Osman Kavalës, një filantropist i burgosur që nga viti 2017 dhe ndër të tjera ai tha se Sorosi nuk mund të tallet me Turqinë e të bëjë të njëjtën gjë që bëri me Shqipërinë.

Fjala e plotë:

“Ajo që është Soros në komunitetin ndërkombëtar, është rasti Kavala. Tani po hyn edhe djali i Soros. Ai është si babai i tij. Ato duhen ndjekur me shumë kujdes. Për shembull, ata po përpiqen të depërtojnë në Ballkan, të frikësojnë Ballkanin. Natyrisht, ne nuk do t’u japim atyre një mundësi, ata nuk duhet të jenë. Ata bëjnë gjëra të ngjashme në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, kudo. Prandaj, ne duhet ta vendosim atë nën vetëdijen tonë një herë. Elhamdulilah, ne si Turqi jemi të fortë dhe nuk mund të depërtojnë tek ne. Ka një rënie serioze të numrit të terroristëve. Ne do të vazhdojmë luftën kundër terrorizmit me të njëjtën vendosmëri,”- tha ai.

Shikoni, tani GJYKATEN EVROPIANE TE TE DREJTAVE TE NJERIUT ka marrë një vendim. Ata gati duan të dënojnë Turqinë këtu për këtë mbetje të Sorosit të quajtur Kavala. Pse e bëjnë këtë deklaratë 10 ambasadorë, ata që e mbrojnë këtë tepricë të Sorosit po përpiqen ta realizojnë. I thashë ministrit tonë të Jashtëm se nuk kemi mundësi t’i presim në vendin tonë. A është vendi juaj për t’i dhënë Turqisë një mësim të tillë? Kush je ti, çfarë është, largohu nga Kavala. A i lini banditët, vrasësit, terroristët në vendin tuaj? Amerika, Gjermania, cila ka bërë ndonjëherë një gjë të tillë? Nuk bënë dhe nuk do të bëjnë. Përgjigjja që do t’ju japin kur ai të flasë është, “gjyqësori është i pavarur”. A është gjyqësori i pavarur në ju, por i varur nga gjyqësori ynë? Gjyqësori ynë jep shembujt më të mirë të pavarësisë. Nuk mund të presim asgjë tjetër prej tyre. Si AK Parti dhe MHP, ne goditëm të njëjtin objektiv kur bëhet fjalë për të drejtat e kombit tonë në Aleancën Popullore. Por të tjerët nuk godasin të njëjtin objektiv. Ata po veprojnë së bashku. Çfarë është ajo? Ai ka 4 vjet që fle. Çfarëdo që të thotë gjykata. Tani HDP po përpiqet gjithashtu të largojë Selahattin Demirtaş-in. Shikoni aureolën. Njeriu terrorist… 53 qytetarë tanë po vdesin pas thirrjes së kësaj në Dijarbakır. Ju e dini se si u martirizua foshnja jonë Yasin Bör. Ndërsa e gjithë kjo është në mes, shikon një kanal televiziv që e heq gruan, e bën të flasë dhe ajo thotë “babai i fëmijëve të mi është brenda”. Babai i fëmijëve tuaj është gjithashtu brenda, Jasin Börü u martirizua. Të tjerë ranë dëshmorë në të njëjtën mënyrë. Pra nuk kanë këlyshë? Çfarë do të ndodhë me ta? Ata kurrë nuk flasin për të. Ata vazhdimisht kritikojnë qëndrimin tonë për këtë çështje. Më falni, përderisa jemi në këtë detyrë, ne jemi të detyruar të kërkojmë që çfarëdo që të jetë ligji, atë që është e nevojshme. Këtu nuk mund të bëjmë kompromis. Kılıçdaroğlu, kreu i opozitës kryesore, tha se “vrasjet politike mund të kryhen”. Ju bëtë një ankesë për të. A mund të marrim pikëpamjet tuaja për këtë temë? Së pari, këto deklarata të kreut të opozitës kryesore janë krejtësisht të çmendura. Ai ose do të mësojë politikë ose do të mësojë politikë; nuk ka rrugëdalje tjetër. Kur thua vrasje politike, ke çfarë të bësh. Cfare eshte kjo? Do ta vërtetoni. Nuk ka asnjë provë të tillë. Thuajse një i çmendur hodhi një gur në një pus, 40 të zgjuar nuk mund ta nxirrnin. Kështu është. Si e thua këtë? Sepse rregulli i ligjit është shumë i qartë; Paditësi është përgjegjës për vërtetimin e pretendimit të tij. Duhet ta provosh. Nëse nuk mund ta dëshmoni, ju qëndron. Në fakt, të gjithë miqtë tanë kanë thënë se çfarë duhet të bëjnë për këtë çështje. Por kjo është e njëjta, ato pranë saj janë të njëjta. Ata flasin për të njëjtat gjëra pa pushim. Miqtë tanë avokatë kanë hapur raste në lidhje me këtë tani. Ai gjithashtu e kapi. Pse? Sepse ai flet për atë që nuk është. Po kështu, tjetri flet për atë që nuk është. Siç e dini, tani i ka ftuar edhe Prokuroria e Përgjithshme. Me ftesë të Prokurorit të Përgjithshëm, ata do të dëshmojnë. Le të shohim se çfarë kanë për të thënë. Projektligji, i cili parashikon zgjatjen e operacionit ndërkufitar në Siri dhe Irak edhe për dy vjet, është dorëzuar në Kryesinë e Kuvendit. Bashkëkryetari i HDP-së Mithat Sancar u bëri thirrje partnerëve të Aleancës Kombe, Partisë së Mirë dhe CHP-së, të ndryshojnë qëndrimin e tyre për rezolutat ushtarake. Me fjalë të tjera, ata e bënë çështjen tonë të sigurisë kombëtare çështje negocimi. Çfarë mendoni për këtë temë. Ju thatë edhe një ditë më parë: “Nuk kemi më durim, do të ndërmarrim hapat e nevojshëm.” Ky u cilësua edhe si sinjal i një operacioni ndërkufitar. Çfarë doni të thoni për këtë temë?

A keni ndonjë Për momentin, operacionet tona vazhdojnë në pika kritike të ndjeshme në rajonin tonë. Absolutisht asnjë kompromis. Ne vazhdojmë këtë proces në Siri. Për momentin, nuk e di se si do të mbajë regjimi, por ne vazhdojmë të bëjmë gjithçka që është e nevojshme, veçanërisht kundër kësaj qasjeje në Idlib dhe vazhdojmë të përgjigjemi me të gjitha armët tona të rënda. Nuk mund të lejojmë që kjo gjë të marrë rrjedhën e saj. Ju shkuat në Baku në qershor dhe vizituat Shushën. E dinim që do të ndërmerreshin hapa për hapjen e Korridorit të Zangezurit. Ndonjë përparim në këtë? Do të jeni sërish aty për hapjen e aeroportit të Fuzulit më 26 tetor. A keni detaje rreth programit tuaj? Baku nuk është në program, por shpresoj të hapim aeroportin. Për këtë çështje kemi biseduar edhe me vëllain tim Ilham Aliyev. Në programin e asaj dite, shpresoj se do të hapim aeroportin dhe disa autostrada atje dhe disa hapa të ndërmarrë në lidhje me bujqësinë. Vendosmëria jonë në lidhje me hapjen e Korridorit Zangezur mbetet e njëjtë. Meqë ra fjala, ne i dhamë dhe po i japim minahedhësit tanë Azerbajxhanit. Ata gjithashtu u vlerësuan shumë. Këto automjete ishin shumë të suksesshme në pastrimin e minave. I dhamë nga dy Togos dhe Burkina Fasos. Ata ishin gjithashtu shumë të lumtur. Irani ka një aktivitet ushtarak në kufirin e Nakhchivanit dhe Kaukazit jugor. Irani i referohet edhe marrëdhënieve të Azerbajxhanit me Izraelin. Pasi Turqia kthehet në një aktor aktiv dhe të përhershëm në Kaukaz, a kanë kuptim këto veprime të Iranit dhe a do të kthehet kjo në një krizë të nxehtë? Unë personalisht nuk kam një pritshmëri të tillë. Për shkak të marrëdhënieve të Izraelit me Azerbajxhanin, Irani nuk do të jetë në gjendje të ngrihet dhe ta vendosë Azerbajxhanin në shënjestër kundër Azerbajxhanit. Sepse sot, shkalla e azerëve në Iran është e dukshme. Kjo sigurisht të bën të mendosh. Nuk është aq e lehtë. Puna e bërë është e gabuar. Unë mendoj se Irani, administrata e re, nuk do ta vazhdojë këtë gabim. Ju pëlqeu biseda katërpalëshe në kopsht gjatë takimit tuaj me liderët e Togos, Burkina Fasos dhe Liberisë. Çfarë ndodhi atje, çfarë u fol dhe u shfaq ai imazh i këndshëm? Presidenti Liberian Ëeah është një ish -futbollist. Ai hyri në politikë pas futbollit. Ai thotë se e do shumë Galatasaray. Ai ka luajtur për shumë klube të mëdha futbolli si Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea dhe Manchester City dhe Marseille. Ai u zgjodh edhe lojtari i vitit, mori edhe çmimin Topi i Artë, të cilin e mori edhe Ronaldo. Sigurisht, ai i mori shumë mirë paratë e transfertave. Ishte një bisedë e bukur ku ne buzëqeshëm për një shaka që bëmë për këtë.