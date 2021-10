“Komitetit sot po i “vjen goja”!” Shehu: Belbëzuan duke dhënë udhëzime

Për ish-ministrin e Shndetësisë dhe deputetin Tritan Shehu sot Komiteti Teknik pasi heshti per një kohë të gjatë nuk paraqiti Asnjë strategji për imunizimin dhe vaksinimin.





Me një postim në “Facebook”, Shehi shkruan se edhe sot pasi humbën kohë u neglizhuan propozimet e PD-së duke shtruar disa cështje për të cilat kërkon nga Komiteti një përgjigje.

POSTIMI I PLOTË

Covid, Komitetit sot po i “vjen goja”!

Keshtu ketij Komiteti, mbas nje heshtje te gjate ju lejua te belbezoi disa “udhezime”.

Ka muaj qe as degjon as flet, ne nje kohe qe gjendja Covid me te gjitha parametrat e saj jane jo vetem me te rendet ne Europe, por dhe ne perkeqesim.

Ishte kjo papergjegjeshmeri qeverisese ne vitin e kaluar, qe na renditi ne vendin e pare ne Europe per vdekjet (e konfirmuar nga institucionet nderkombetare), reth 16 mije, disa here me shume nga sa raportonte Qeveria e ky Komitet, edhe pa sy.

Sot mbasi u humb kaq kohe e cmuar, u neglizhuan prozimet tona, sic duket e urdheruan te permendej e te shqiptonte disa nga ato, qe ne kemi thene prej kohesh.

Por edhe kete e realizoi ne menyre te pjeseshme, me shume paqartesira, pa ju pergjigjur nevojave e pyetjeve tona direkte.

Megjithate, mire per pranimin ne parim te fillimit te aplikimit te dozes se trete te vaksinave e uljen e moshes ne 12 vjec, elemente qe ne po i kerkojme prej kohe, por kaq nuk mjafton. Per te qene produktiv se pari duhet te skjarojne:

1- Cdo behet me ate shumice, qe jane vaksinuar deri tashti me ato vaksinat e pa certifikuara, pra te pa sigurta. Kjo vlen si per aplikimin e dozes se trete ndaj tyre dhe ne teresi me strategjine?

2- Doza e trete do te jete e njejte me dy te parat, apo do perdoret varianti i hetero dozave, edhe per ata qe dy te parat i kane realizuar me vaksinat e certifikuara?

3- Po per moshat prej 12 vjec cilat vaksina do perdoren?

4- Pse ky Komitet nuk urdheron nderprerjen e aplikimit te perdorimit te vaksinave te pa certifikuara, dhe rivaksinimin e plote te atyre qe u jane aplikuar keto?

5- E dine keta qe EMA dje nuk miratoi perseri vaksinen ruse Sputnik, ndersa per ato kineze as qe behet fjale?

6- Edhe sot ky Komitet nuk paraqiti asnje strategji e kalendar vaksinimi me afatet e perfundimit te imunizimit te se paku 85% e popullesise, ritmet e dozes se trete e zgjerimit te indikacioneve te saj, llojet e vaksinave qe do perdoren per grup mosha e individualitete, per te shkuar deri te pergjigjet ndaj pyetjeve te mesiperme.

Sidoqofte dhe belbezimet ne permendje jane nje zhvillim pozitiv per kete Qeveri, por aspak me domosdoshmerine per te vepruar me qartesi, urgjence, determinim.

Sic duket bilanci i ketij viti do te jete shume me i rende nga i kaluari!