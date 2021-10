Mblidhet Komisioni Hetimor për zgjedhjet e 25 prillit, Alibeaj prezanton rendin e ditës: Kemi detyrim ti bindemi ligjit

Ka nisur mbledhja e Komisionit Hetimor për zgjedhjet e 25 prillit.





Kreu i Komisionit Enkelejd Alibeaj, ka prezantuar rendin e ditës së sotme, ndërsa u shpreh se ky takim është vazhdim i ezaurimit të mbledhjes së parë, për të diskutuar për shqyrtimin e miratimit të rregullores si edhe zgjedhja e sekretarit.

Gjatë fjalës së tij deputeti i PD-së Ervin Salianji, tha se disa prej propozimeve cenojnë veprimtarinë e Komisionit pasi bien ndesh me ligjin.

Nënkryetari i Komisionit Parlamentar, Toni Gogu kërkoi që të miratohet në parim rregullorja dhe të votohet rendi i ditës, kërkesë e cila u kundërshtua.

Bardhi: Nuk votohet rendi i ditës në Komision.

Bylykbashi: Një kërkesë e tillë është pa vend, aq më tepër edhe përcaktimi i mbledhjes së Komisionit.

Bushka: Nuk po bëjmë një kërkesë për të hedhur në votim rendin e ditës, por duke qenë se këtu nuk është respektuar këshillimi mes kryetarit dhe nënkryetarit, për ta vënë në shina në përputhje me rregulloren ligjore. Për ne nuk ka problem.

Alibeaj: Rendi i ditës është vazhdim i ezaurimit të mbledhjes së parë. Rendi i ditës kishte 7 pika, nga të cilat kemi ezauruar 4 të parat dhe kanë mbetur edhe 3 të fundit.

“Siç u dakordësuam me kërkesën e parë të PS, ne duhet të vinim me një produkt të përcaktuar në lidhje me ndryshimet e propozuara. Ka pasur disa propozime që bien ndesh me etikën”, tha ai.

Alibeaj: Kuptova se ju nuk keni gjetur gjuhën e përbashkët.

Salianji: Të votojmë në parim rregulloren e propozuar nga kryetari