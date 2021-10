Tre shenjat e Horoskopit që duan gjithmonë të dominojnë në dashuri

Të gjithë njerëzit kanë prirje lidershipi dhe duan të jenë të parët në gjithçka. Kjo natyrisht ndodh kryesisht në marrëdhëniet profesionale, ku shumica prej nesh duan të evoluojnë dhe të shkëlqejnë. Megjithatë, ka nga ata që duan të kenë dorën e sipërme edhe në marrëdhëniet e tyre. Cilët janë tre shenjat e Horoskopit që duan nënshtrim nga të tjerët dhe në fushën e dashurisë?





Demi

Ata mund ta duan rutinën dhe zakonet e tyre, por kërkojnë që të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. Kokëfortë dhe pothuajse obsesivë, Demi duan të dinë gjithçka për partnerin e tyre, ndërsa ata gjithmonë do të arrijnë atë që duan përmes ankesave. Nëse doni ta shmangni, merreni me të buta dhe do t’ia dilni.

Luani

Prania e kësaj shenje të veçantë në listë nuk është aspak befasuese, pasi nëse Luanët nuk janë dominues dhe të parët në gjithçka, kush do të jenë ata? Ata kërkojnë vëmendje, admirim dhe duan që të tjerët të veprojnë sipas bindjeve të tyre. Ata pëlqejnë të dominojnë një marrëdhënie, të thonë gjithmonë fjalën e parë në shtrat dhe nuk u intereson ta tregojnë atë nga jashtë. A janë ata mbretër apo jo?

Akrepi

Akrepat janë tepër të pasionuar, mund të bëhen edhe manipulues në marrëdhënien e tyre. Ata duan të dominojnë tjetrin, për të mos lënduar, ndërsa nëse kjo ndodh e kanë shumë të vështirë ta falin partnerin. Në thelb, ata duan të dinë gjithçka, të drejtojnë gjithçka dhe asgjë nuk mund të bëhet pa miratimin e tyre.