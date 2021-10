Flori Mumajesi kërkon nuse dhe ja kush është kriteri

Flori Mumajesi është ndër këngëtarët më të dëgjuar e pëlqyer në muzikën moderne shqiptare dhe jo vetëm. Ai mbetet edhe më tej beqari I lakmuar. Është folur disa herë për jetën e tij private, për lidhjet, por që asnjëra marrëdhënie e tij nuk duket të ketë qenë aq serioze sa tia ndrroj statusin këngëtarit .





Kur Flori është pyetur se sa të dashura I ka pasur në jetë, ai është përgjigjur në mënyrë epike: “Edhe po ta them, edhe po të mos e them, prapëseprapë nuk do më besosh”.Femra ideale sipas tij është ajo për të cilën do ti rreh zemra fort, për të cilën fle dhe zgjohet duke menduar