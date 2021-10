“Mirë që nuk kanë parti, por s’paskan as …”, Balla ironizon nga Fieri Kuvendin Kombëtar të PD-së

Drejtuesi Politik i Partisë Socialiste për Qarkun e Fierit, Taulant Balla ka zhvilluar një takim me strukturat e Partisë Socialiste në Rroskovec. Përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, Balla deklaron se Partia Socialiste e ka të domozdoshme një riorganizimi të plotë në territor.





Sipas Ballës përmbyllja e procesit të kalimit anëtarësisë së partisë tërësisht 100%, pa konservatorizma të kotë, në rrjet digjital është synimi kryuesor në këtë fazë organizative.

Balla ka ironizuar dhe zhvillimet brenda PD, duke u tallur me Kuvendin Kombëtar që do mbledhin.

“Ata s’kanë as parti, për fatin e tyre të keq s’paskan as lista reale të Kongresit apo Kuvendit si e quajnë ata”, shkruan Balla.