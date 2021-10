“5 ditë kohë për të ndërruar mjetet e transportit, ndotin ajrin!” Veliaj paralajmëron për heqjen e licencës një tjetër linjë urbane

Erion Veliaj, kreu i Bashkisë së Tiranës ka paralajmëruar një tjetër operator të transportit urban për heqjen e licencës. Bëhet fjalë për linjën e “Kopshtit Zoologjik”, të cilës i la vetëm 5 ditë afat për të ndërruar mjetet me të cilët operon, pasi sipas tij, janë totalisht të amortizuar dhe ndotin ajrin.





“Linja e Kopshtit Zoologjik nxjerr nga marmita kancer e kjo s’ka lidhje fare me Covidin, kjo ka të bëjë me mjete të amortizuara që janë skandal e ju kam lënë afat deri në datën 30 tetor. Keni dhe 5 ditë kohë ose do humbisni licencën siç e humbi Ferluti. Të mbjellësh pemë te liqeni, të bësh korsi biçikletash, ta bësh liqenin vendin më të vizituar dhe ta rrethosh përveç pyllit orbital me blozë orbitale kjo është e patolerueshme. Ata autobusë prodhojnë kancer, dhe minimalisht për dinjitetin e fëmijëve tanë, ju s’duhet t’i nxirrni më ata autobusë”, theksoi Veliaj.

Pak kohë më parë, kryebashkiaku Veliaj i hoqi licensën kompanisë që menaxhonte linjën e Unazës së Vogël në Tiranë pas denoncimeve të shumta nga qytetarët për mos-operimin si duhet të kësaj linje.