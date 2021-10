BE i përgjigjet kryeministrit polak: Nuk ka vend për retorikën e luftës, kemi ndihmuar në vendosjen e paqes midis shteteve anëtare

Pas deklaratave të kryeministrit polak, Mateusz Morawiecki se do t’i përgjigjet BE-së me të gjitha mënyrat në rast se kjo e fundit do të nisë një luftë për sanksionet ligjore dhe ato financiare, ka ardhur një reagim nga Komisioni Europian.





Zëdhënësi i KE-së Eric Mamer, deklaroi se Bashkimi Europian ka ndihmuar në vendosjen e paqes së qëndrueshme midis të gjitha shteteve anëtare dhe institucioneve.

Ai gjithashtu theksoi se nuk ka vend për retorikën e luftës në marrëdhëniet mes shteteve anëtare dhe institucioneve.

“Bashkimi Europian është një projekt që ka ndihmuar në vendosjen e paqes së qëndrueshme midis shteteve të tij anëtare. Nuk ka vend për retorikën e luftës në marrëdhëniet midis shteteve anëtare ose midis shteteve anëtare dhe institucioneve”, tha ai.