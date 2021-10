Aksident në aksin Lezhë-Milot, makina përplas për vdekje këmbësorin (Emri)

Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin Lezhë-Milot me pasojë vdekjen e një qytetari. Policia bën me dije se në vendin e quajtur “Kryqëzimi i Rrilës” automjeti me drejtues shtetasin A.I., banues në Shkodër ka përplasur këmbësorin shtetasin Pal Vathi , banues në Lezhë, i cili për pasojë ka ndërruar jetë.





Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të shkakut dhe rrethanave të ngjarjes.

Lezhë/Informacion paraprak

Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariatin e Policisë Lezhë, për veprime të mëtejshme.

