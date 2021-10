Grabitja dhe dhunimi i biznesmenit në Nikël, Albert Dervishi: Shumë shpejt autorët do vendosen para drejtësisë

Zëvendës drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Albert Dervishaj i ftuar në ‘News24’ foli për ngjarjen e rëndë të ndodhur në Nikël të Fushë-Krujës , ku disa persona dhunuan dhe grabitën biznesmenin Namik Çangu.





Gjatë bisedës në studio, e vlerësoi një ngjarje të rëndë dhe tronditëse jo vetëm për opinionin publik.

Gjithashtu Dervishaj u shpreh me vendosmëri se shumë shpejt pritet që autorët që sipas tij ishin disa të përfshirë, do të identifikohen dhe do të dalin para drejtësisë.

“Deri tani është një krim për të cilin po punohet nga Policia e Shtetit për ta zbuluar dhe për t’i dhënë përgjigje të merituar autorëve, po ashtu edhe opinionit publik. Në punën e përditshme, policia ballafaqohet me krime të rënda, të lehta, me autorë dhe pa autorë. Kjo nuk është eksperiencë e tanishme. Ky është një krim i rëndë, por nga strukturat policore punohet për zbulimin dhe vënien para përgjegjësisë të autorëve. Mund të them se kemi mbi 5 mijë kapjen në flagrantë. Po kështu për këtë 9 mujor rreth 88.2% ngjarje janë zbuluar, ka edhe ngjarje për të cilat policia punon për t’i identifikuar. Për këtë vit na duhet të punojmë me këtë 10% krimesh me intensitet të lartë për të siguruar dëshmi që në raste të caktuara janë edhe të vështira për tu caktuar.

I pyetur nëse ngjarja mund të ishte parandaluar, ai tha se kjo ngjarje nuk njihej, dhe kjo ka sjellë edhe vështirësinë e ndërhyrjes së mëparshme për ta parandaluar.

“Ngjarja e Niklës nuk është një ngjarje që njihej dhe ku mund të ishin marrë masa shtesë parandaluese, por them me kompetencë që po punohet në mënyrë intensive dhe them që brenda një kohë shumë të shkurtër do të dëgjoni zbulimin dhe vënien para drejtësisë të disa autorëve”, tha më tej ai.