Rritja e çmimit të bukës, nënkryetari i Shoqatës Rasim Nela: E vendos tregu dhe jo prodhuesit

I ftuar në emisionin “Alert”, në News24, nga Granit Sokolaj, Rasim Nela, nënkryetar i Shoqatës së Bukës, ka folur për rritjen e çmimit të bukës, a duhet të ketë një standard mbi çmimin e bukës, peshës dhe masat që duhet të marrë shteti për përmirësimin e situatës.





“Çmimi dhe pesha nuk është njësuar as sot, nuk ka një standart mbi çmimin apo gramaturën. Asnjë nga prodhuesit e bukës nuk kanë penalitet, por nëse e ka bërë bukën 650 gram dhe e shet edhe 1 mijë lekë duhet ta shënojë në letër. S’ka detyrim ligjor se sa duhet të jetë çmimi i bukës. Konsumatori nuk e ka kulturë as për të parë listën. Mosparaqitja e listët është penalitet, por s’kemi detyrim ligjor tek çmimi. Çmimin e ka vendosur tregu, jo prodhuesit e bukës. Kur lënda e parë ka një ngritje, rritet çmimi, por jo cilësia. Ne si shoqatë, kemi kërkuar që në mars apo në prill takim me Shalsin, që ishte ministër i Bujqësisë dhe drejtorin e AKU për standartizimin e peshës së bukës. Patëm takim me shoqatën homologe të Greqisë, të cilët kanë 15 vite që e kanë, e normalizuan përmes peshës standarde në treg. Një ide u hodh për 3 pesha, masive e madhe 750 gram, peshë te mesme dhe 100 gram e vogla.

Ke tre gramatura në treg dhe pastaj çmimin e ke personal në bazë të cilësisë. Shoqata nuk ka forcë të njësojë çmimin, e ka tregu. 1 kg miell merr 62 lekë. Të gjithë konsumatorët marrin atë çfarë paguajnë. Kostot dhe çmimet janë rritur, ndaj ka edhe rritje të çmimit të bukës. Në rrethe ke bukë 1 kg e 200 gram me 1 mijë lekë. Çmimi është alternativë, është i lirë, detyrimi ligjor është gramaturë dhe çmim, pasi është penalitet. Pandemia solli kulturën e gatimit në shtëpi. Shteti duhet të futet te gruri, ta subvencionojë, kemi vite që kërkojmë uljen e TVSH, të zbresë të pakën në 6-10%, siç ishin në vende të ndryshme të Europës, por nuk bindëm dot anëtarët për uljen e TVSH. Mielli i Serbisë nuk përdoret në pastiçeri. Mielli i verdhë e ka proteinën mbi 12, për ta bërë bukën më të fryrë. Mielli i verdhë sot përdoret edhe tek buka masive, konsumatori merr atë që paguan”, tha Rasim Nela.