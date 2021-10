Një takim te Servantesi me profesor Alfred Uçin…

Ditët janë të gjata, vitet janë të shkurtëra për njerëzit e tokës, nuk e di se si është ky raport për botën e ëngjëjve profesor i dashur Alfred Uçi? U mbushën pesë vite që nuk jeni më mes nesh. Ato ditë fillim tetori kur ishe në spital më kërkuat të më takonit. Nuk munda profesor, isha larg diku në fjorde në një qytet të vogël Alesund në Norvegji si anëtar i një jurie në një festival ndërkombëtar filmi. Nëse mbrita deri atje kjo ndodhi edhe fal jush, profesorit tim të filozofisë dhe estetikës. Një nga antaret e juries, kineaste shumë e njohur norvegjeze, kur foli natën e fundit gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve tha: Gjatë kësaj eksperience mësova pse duhet të ketë në juri filozof që interpretojnë artin. Teza juaj profesor se estetika që ta intepretojë ajrin duhet parë jo thjesht si teori epistemologjike e kategorive të artit, por edhe si metodologjia e përgjithshme e zbërthimit, analizës dhe vlerësimit filozofik të arteve. Në këtë hulli ju ishit dhe mbeteni një model i studimeve dhe kërkimeve thelbësore. Në jetë folëm dhe shkëmbyem shume mendime, deri ditën që më thirët dhe duke më dhuruar stilografin në sy të vajzës sime, të cilën ju e kërkuat të ishte në takim, më kumtuat. “I dashur ish studenti im Përparim, unë po e lë punën tashmë, pas pothuaj gati 60 viteve. Ju duhet të vazhdoni më tej. Unë besoj te ju ndaj po u lë si shënjë respekti stilografin tim. Jam me bindjen se ju do e vazhdoni punën e brezit tonë.” Faleminderit edhe një herë profesor, për formimin që na bëtë dhe për besimin që na dhuruat. Librin “Antropologjia e Artit” për të cilin ne bisedonim shpesh, e kam përfunduar dhe është në qarkullim. Jam krenar që redaktorët shkencor janë Alfred Uçi dhe Mihal Luarasi. Ajo punë më mori 12 vite dhe ju për fat të keq nuk e mbritët dot botimin, por ama jeni ju që më mësuat dhe më dhatë vërejtje dhe këshilla tek debatuam për shumëçka nga ajo materie që tashmë është në këtë botim goxha voluminoz. Edhe studimi për Victor Hugo-in që nuk e kisha përfunduar aso kohe por isha në udhë e sipër, u përfundua dhe është në zemër të këtij studimi filozofik dhe antropologjik për artin dhe njerëzit që i dedikohen dhe përkushtohen atij.

Në këtë 5 përvjetor të shëndrimit tuaj në frymë, do doja t’ju ftoja në një bisedë virtuale nga ato tonat, për një peng që mbeti mes nesh si një debat i papërfunduar.





Rreth 10 vite më parë në verën e vitit 2011 studiova me ëndje punimin tuaj titulluar “Filozofia e Donkishotizmit” një punim shkencor tejet i veçantë për kumtet filozofike të romanit të Servantesit, që si edhe njihet nga kritika botërore, ai është romani i parë modern që shënon një ndryshim të thellë në këtë gjini kaq të rëndëishmë në fushën e letrave. Ju më kërkuat aso kohe të shkruaja një shkrim kritik për punimin tuaj. Nuk ndodhi. Kisha nxjerrë aq shumë shënime dhe kisha skeduar aq shumë problematika, sa që një shkrim publicistik nuk do mjaftonte. Edhe në këtë bisesdë që po Ju ftoj sot nuk do të shkojmë dot në kufijt e një studimi tërësor. Holistika Servantiane ka struktura personazhesh, strukturën e kohëve që përdoren, ka strukurat imagjinative, dhe strukturën e rrëfenjës. Ju brenda analizës suaj me shumë kurajo dhe profesionalizëm, në gjurmët e studimeve të mëparëshmë gjithëkohore për këtë kryevepër botërore universale, jepni tipologjinë e saj, fizionominë, qëllimin, formën e komunikimit dhe karakteret. Ju kumtoni se “Lavdia e Marrëzisë” e mendimtarit hollandez Erazmi Roterdamit është një parandezës që vlejti si model në stilin e Servantesit për ndërtimin e Donkishotizmit. Ajo çka vuri në pah Erazmi ishte dhe mbetet më shumë se një paralajmërim, është një lloj fataliteti që po provohet gjithnjë e më shumë në shoqërinë globale, edhe në ditët tona.Sipas autorit hollandez figura mitike e Plutosit perëndia gjithëzotëruese e pasurisë, është zoti i vërtetë që sundon mbi hyjnitë dhe njerëzit. Prej tij varen të gjithë punët e rëndësishme njerëzore, luftrat, martesat, kontratat, aleancat, ligjet, arti, shkenca, etj. Njerëzimi po shëndrohet në “Mbretërinë e Marrëzisë”. Ky ishte shqetësimi, ky është ndoshta fatudhëtimi. Duke dashur të shkëmbejmë mendime si edhe bënim nga hera, do doja t’u shprehja mendimin tim për romanin Don Kishoti dhe punimin tuaj. Për mua, profesor Alfredi, moderniteti i romanit qëndron në lëvizjen përmes fantazisë në kohën ideale dhe sisteme të ndryshme, të shkuara, prezente e të pritshme për të pikasur atë që universalisht vjenë me njeriun dhe jeton me të gjithëkohësisht.Shpirti tij aventurier, kërkues, paqtues, apo kundërshtues është magneti i tij i brendshëm i cili takon, shkrin, përzjenë, vë në dialog, zhyt në imagjinat, merr dhe jep nga bëmat heronjt dhe mendësitë e të gjitha kohërave. I qëlloi Rilindjes Europiane të qëndronte mbi bregun e lartë që ndante kohët dhe të kundronte pas dhe përpara, pra në kufirin e kohëprerjes, si të thuash pas daljes nga një eklips i gjatë disa shekullor( mesjeta e errët) ku të ngërthyera si fakte, të dhëna, porosi, e parime, gjendeshin mësimet e provuara dhe urdhërat e kodet e fshehta të kalorimit gjithëhistorik. Ju profesor në punimin tuaj mereni më kohën si një kategori filozofike dhe përtej mureve të përkufizmit hyni në shpirtin e kohës. Në gjurmët e autorit hidhni dritë mbi kohën reale, kohën artistike, por pa lejen tuaj dhe në ndihmë të punës suaj hulumtuese, iu vjenë koha imagjinative ose imagjinata e cila orakullon gjithëkohësinë. Në ligjëratë të drejtë ju duke marë si argument rrethanat kur u shkruajt vepra dhe nivelin e dijes dhe të shkencës, e ngarkoni Servantesin me përgjegjësinë krijuese të “kohës fizike të konvencionalizuar” në materialin jetësor. E gjitha kjo sepse në art, koha artistike ka një fluiditet të tillë që fal aktit krijues përfton të tjera tipare nga koha objektive. Kishte të drejtë Sartri kur kumtonte se atje ku filozofia e ka të vështirë të mbrijë ose nuk mbrin dot, atje mbrin arti. Kjo liri e artit nuk është dhuratë nga jashtë, është vetliri që ka si mish dhe shpirt aktin krijues të artistit që krijon. Se çfarë ndodh në atelien e tij të brendëshme e gjithë kjo gjendje është tejet komplekse shume e habitshme dhe aspak e mtashme në mënyrë strikte. Momentet e krijimit janë universe aq të paidentifikueshëm si akt, si edhe janë plantete e largëta në hapsirë. Kur arti materializohet dhe shprehet, kemi jo thjesht krijimin por plazmimin komunikues. Ajo drita e krijimit është një udhëtim dhe vuajtje e brendëshmë pa ndonjë hartë rruge apo atlas paraprak. Dimesionet, klima, kuptimi mbi historinë, realja konkrete dhe ngjarjet e së shkuarës,e qeshura dhe e qara, misioni real dhe matja me kullat e imagjinatës, njeriu pa aventurë dhe njeriu në aventurë, të thuash të vërtetën apo të fshihesh pas së vërtetës, a mësohet nga i mençuri budalla dhe nga budallai i mençur, çfarë përfaqëson ky kufij dhe kush e është në gjëndje ta ndaj, se ku fillon dhe mbaron i mënduri( njeriu me mendje) dhe ku fillon dhe ku mbaron çmënduri( ai që ikën nga mendja). “Gjithçka së prapthi”, shpreheni ju profesor Uçi në stdudimin tuaj në një atmosferë grotesku…Porse heroi ka nevojë për jehonën, do të ndërtojë opinion, vuan të dij se si e shohin dhe si e vlerësojnë. Kjo vuajtje e lodh qoftë si pritje, qoftë si investim ireal për ta krijuar zukatjen e njerëzisë që duhet të gdhihet e ngryset me bëmat e heroit. “Refene o Sanço-ç’thuhet për mua në fshat? Ç’vlerë më jep populli? Ç’thuhet për trimërinë time, e për përkushtimin tim? Të më thuash të vërtetën…duke mos e stolisur me hojna dhe pa e zbutur me respekt të rremë…!

Këto pyetje dhe kjo ngasje shpuese aq të thjeshta në pamje udhëtojnë në kohëra dhe janë edhe sot aq të kudogjendura…Të gjithë heronjt e rremë janë “Kishotistë” dhe të gjithë kanë në shërbim “Pançistët” e tyre. Një i mangët i mençur dhe një shkalluar i ditur. Personazhet plotësojnë strukturën njerëzore, sepse brenda çdo njeriu ka nga ku më shumë e ku më pak Don Kishot dhe Sanço Panço. Pra njerëzimi e krijoi dhe e kultivoi tipin KishotSanço. Përball tyre apo kundruall tij qëndron Aldonza Lorenzo-Dylqinja e Tabozës. Femra çmitizon pozimet ose i frymëzon ato. Heronjt e groteskut kanë nevojë për këtë përballje, frymëzimi dhe bëmat e tyre do të duhet të shpërblehen me atë blatim feminil, plagët dhe pasionet kanë nevojë të përkëdhelen dhe lëvdohen nga hiret e kësaj jete. Si vështrohet realiteti në mjegullnajën e groteskut? Leximi paradoksal është kapërximi me të qeshur dhe tallje i kohëve që kishin kaluar dhe e kishin përmbyllur misionin e tyre, qoftë si sisteme, qoftë si tipologji; veçse ende mbijetonin si inerci me autoritet imponues. Kjo qasje lejonte që kritika të bëhej ndaj realitetit pa çka se me mjetet dhe në rekuizitën e një kohe të kapërxyer. Të vonuarit në mision bëhen qesharakë. Si metod krijimi grotesku ndihmon që autori në realitetin ku jeton të tejkalojë rrezikun e censurës dhe frymën e rrezikshme totalitare. Është e drejta ajo që Ju profesor Uçi argumentoni në punimin tuaj se “KishotSançizmi” është aventura qesharake që kërkon ta mbajë kohën pa lëvizur dhe një botë të kapërxyer si një objekt të vetin. Është e drejtë se duke i trajtuar si të marrë Servantesi ka mundur t’i shpëtonte censurës së kohës. Në çdo rast rreziku, ai mund tu deklaronte autoritetetve, “mos i merrni seriozisht”. Kuptohet pse. Don Kishoti vihet në provë edhe me pushtetin dhe pushtetarët. Janë lapidare fjalët e Sanços:” Nëqoftëse sundimtari largohet nga posti i tij i pasur, prite kur të thonë paskësh qenë hajdutë, kurse në u largoftë pa një metelik në xhep, do të tallen me të dhe do e nxjerrin budalla e të paaftë.” Nuk mund të ishin të tolerueshme këto fjalë nëse do të thuheshin drejtëpërsëdrejti ndaj pushtetit, jo vetëm në atë kohë por në gjithëkohë. Ndërsa në gojën e një Sançoje, ato ligjërohen me qesëndinë e një fshatari kokëgdhë që duket sikur nuk di se çfarë fletë.

Në një diakroni imagjinative personazhet, Kalorësi i Fytyrës së Vrerosur dhe Shqytari Besnik lëvizin dhe sfidojnë në një dekor historik të kapërxyer. Nuk është e pamundur dhe as e ndaluar që në skenën historike të imagjinatës cilido që hynë atje të provojë të ribëj veprat e të shkuarës, betejat dhe fitoret, të kori lavdinë dhe adhurimin e njerëzisë. “Vëllimi i Parë” i romanit të Servantesit u përkthye nga Fan Noli. Atje është historia e betejeva, janë bëmat e shpatës, është heroizmi i fushëbetejës, ngritja e figurës heroike dhe lavdisë. Pajtohem me vlerësimin tuaj profesor Alfred Uçi kur nënvizoni se, thelbi I kuptimit Nolian është:”Mospërputhja në kohë mes detyrimit historik dhe idealit pushtetor, për një pushtet të rëzuar e të kapërxyer që të sjellë në një aventurizëm donkishotesk. Përmasat e mëdha të një pseudoheroizmi të bëjnë një figurë groteske, si një mekanizëm që mund të takohet herë pas here në të gjitha kohërat.”

Misioni i një kohe të shkuar, dhe në emër të tij, ky lloj heroizmi ngarkuar me detyrat misionare të kapërxyera, të bëjnë të arratisesh dhe të vringëllish armët në një kohë të re e cila ka qëllime dhe detyra krejt të ndryshme. Sa trase e bukur porfesor Uçi ajo që zgjodhi Servantesi. “Inercia e historisë në mendjen e personazheve dhe tipi antropologjik dhe antropomendësor anakronik që kërkon të ribëjë historinë pa ndarë kufijt se në cilën kohë jemi. Ai me një përdëllim naiv tregon se nëse ngjarjet dhe perjudhat janë në të shkuarën, mendësia e njerëzve që hiqet si e një kohe të përparuar, në thelb edhe ajo, vazhdon të mbetet atje në të shkuarën. Bota ecën së prapthi. Mbase ju të tjerët nuk e kuptoni, ne të marrët po japim një shfaqje për ju. Le të na quani të ikur, të rrjedhur, budallenjë dhe trushkulur. Noli në përkthimin e tij ngjyros trashë “Donkishotizmin” dhe “Sançizmin” me realitetin shqiptar, duke vënë përballë dhe mpleksur të shkuarën ende të pakëpërxyer me mendësinë e bashkohësve të tij, ndaj dhe e shtjell veprën në një klimë orientalizmi dhe anadollëku të cilat i shpreh thekshëm si antikultura. Jam në një mendje me Ju profesor Uçi . Të frymëzuar nga orientalizmi madje deri në veshje, sjellje dhe ritual; edhe në ditët tona ndërtohen beteja donkishoteske. Retë mendësore orientale shtyhen herë pas here dhe nën bubullimat e vjetëra e shterpe, heronjt e sotëm të racës servantiane, krijojnë vegime madje dhe hapsinore, arratisen sërisht duke sajuar imagjinacione që provojnë të veshin kostume moderne dhe veshje të reja, në funksion të një heroizmi i cili u dashkërka të prodhohet tani edhe mediatikisht, vetëm e vetëm për të mbajtur me ushqim një karizëm anakronik, që shfaqet në pamje si “kalorësi i kohës dixhitale”. Ky tip heroi mbaron të ndjehet i përkëdhelur, i brohoritur, i njësuar publikisht me heronjt realë që njihen nga historia. Çdo ditë sistemi që ka ngritur do të duhet të ushqej dhe të mbledhi opinionin që e përkëdhel “heroin” aktual. Duhet të ngacmohet dhe vihet në punë zukatja injorante e servile e “fshatit të tij të madh”. Kudo brohoritet për të por atë e brenë brenga sepse e do të gjithë këtë pseudorealitet të jetë i vërtetë, jo i stisur dhe i paguar, të jetë një vlerësim sinqertë, i vërtetë, që frymëzimi heroic i tij mos rezultojë kallp dhe një mision i humbur. Sa bukur shprehej lakonikisht Noli.” Don Kishotin e keni kudo.” Ndoshta Sanço është më i çiltër profesor, paraqitet më pak pomoz dhe më shumë esëll sepse ai e merr jetën dhe interesat e saja, bëmat dhe jehonat, vetëm si përdorim, si një dobishmëri jetësore, si një hall përçart që s’ke pse e fsheh. Tek e fundit pse luftuam pse u sakrifikuam…ai nuk kërkon delirium si edhe Don Kishoti dëshiron të përjetojë. Të dy bashkë e shëndrojnë jetën, njeriun, botën dhe veprimtarinë në trinomin. “Aventurë-aventurizëm-aventurierë.” Veprimi-klima-protagonistët. Kjo lexohet kur bashkon ngjarjet me heroin që nuk ka dorë në to, por i përdor si dekor dhe kështu të sajohet një protagonizëm të paqenë, një histori që nuk është e jotja, të veshësh uniformën celebrale të një apo disa betejave të kryera. Në pamjen e parë kjo e bën protagonistin qesharak, por nëse e shohim në një këndëvështrim tjetër, mund të mënjanim edhe një aspekt që vlenë. Bëmta KishotSançiste i tërheqin vemendjen shoqërisë se ajo kohë ka mbaruar. Ndaj njerëz, bëni kujdes që të mos mbeteni në skenën shoqërore rreshtuar tek ushtria e Don Kishotëve dhe tek shpura e Sançove. Kjo lloj butaforie sociale duket në prishjen e mekanizmit të të sjellurit dhe mund të shpërfaqet në mënyrë heroikokomike në më shumë se një variant. Është shumë interesante profesor Alfred Uçi analiza që ju i bëni groteskut si imagjinacion. Në këtë përfundim nuk jeni vetëm, ka shumë autorë të huaj që bashkohen me ju, pavarësisht nga nuancat individuale. Autori Félix Martinez-Bonati, në studimin e tij titulluar; “Don Kishoti dhe poetika e romanit”, shkruan: “Ekziston një veprim kryesor, rrëfimi i Don Kishotit në kërkim të famës. Ai artikulohet në “aventurat” përgjithësisht diskrete dhe të pavarura. Këto aventura dhe takime çojnë shpesh në episode që nuk lidhen me ngjarjet e Don Kishotit …por me imagjinatën…” Një tjetër autorë, Paul Ilie një studiues dhe kritik letrar në fushat e hispanizmit, letërsisë krahasuese dhe historisë së ideve që konsiderohet si “një nga autoritetet më domethënëse në letërsinë moderne spanjolle”, sipas një citimi “Distinguished Alumnus” nga Brown University në 1984. Gjerësia e ekspertizës së tij pasqyron “pavarësinë tipike duke u degëzuar në fusha të reja me metoda të reja” të analizës në libra dhe artikuj mbi tema të tilla si, marrëdhëniet intelektuale franko-spanjolle të shekullit të 18-të, Niçe në Spanjë, ekzistencializmi i Unamunos, Surrealizmi, Futurizmi, grotesku letrar, mërgimi i brendshëm, poezia dhe fiksioni, dhe piktori Goya. Në librin e tij me titull:” Mosha e Minervës-Arsyeja kundër-racionale në shekullin e 18-të ai shkruan:” Këto rrëshqitje epistolare në maskën e Don Kishotit janë zbuluese për interesin e tyre jokonceptual, ndërsa … termat si “i çuditshëm” dhe “ekstravagant” tregojnë për çiftin përkatës të termave “grotesk” dhe “imagjinatë”. Unë ndjehem krenar për ju profesori im që jeni në një mendje dhe në të njëjtat shtresa arsyeje dhe përfundimesh me personalitete të tillë të mendimin të përparuar botëror. Kjo thellësi e studimit tuaj filozofik dhe estetik i bën nder kulturës dhe akademizmit shqiptar. Sa bukur shpreheni ju, “estetizmi i groteskut zgjeron virtualitetin e kufijt e shtrirjes në hapsirë dhe në kohë. Edhe paralelizmi që bëni me personazhin e Ebu Qerimit në veprën e Ismail Kadaresë “Nëpunësi i Pallatit të Ëndrave” është i goditur. Mjafton vetëm një formulim. Hanxhari oriental dhe misioni pseudoksidental.” Nuk druaj ta them që në shumë aspekte shoqëria jonë ka mbetur në këtë darë kllapie frenuese. Ju profesor nënvizoni më të drejtë se “Paarsyeja e Don Kishotit-di të të flasi me gjuhën e arsyes, dhe pusi i errët ku i janë gremisur mënd të ketë të çara drite.” Ky lloj kontrasti është një ç’dimesionim që e lejon autorin që herë ai vetë, herë personazhi i tij Kishoti, të kenë të hapur shtegun për të thënë atë që duhet thënë, pa çka se në shumë episode veprimet mund të jenë diskredituese. Në këtë ekulibër të çekuilibruar, me këtë dalje nga rregulli në mënyrë qesharake, unë shoh modernitetin e romanit profesor Uçi, sepse zgjidhjet vijnë me fuqinë e vetgjykimit korigjues. Doja të ndaja me ju edhe një mendim tjetër profesor. Imagjinata ofron mundësinë e shumësit arsyetues dhe shtigjeve të daljes nga situata, sepse në galaktikën e imagjinatës bien klishet moralizuese të tejkaluara, dhe mund të arratisesh lehtësisht nga burgjet e detyrimeve të kohës kur jeton. Imagjinaria fal fleksibilitetit në arsyetim, si një lojë jashtë kundërshtive që burojnë në një hapsirë historikë ku ende mungon liria ose ajo është e rrezikuar. E konsideroj profesor Uçi, groteskun që ju nënvizoni, si një digjitalitet njerëzor që zmadhon si lupë çdo pore të objektit dhe njëson në rrëfenjë struktura historike të kohëve të ndryshme të cilat në formë duken se dallojnë si hapa diakronike kulturash dhe gjeneratash; por që në thelb janë të ngjashme ose krejt të njëjta. Sa e kaluar mbetet brenda nesh dhe si e rijetojmë atë kjo është çështja dhe pengu historik?! Romani me kllapitë imagjinative meret me inercinë në mendjen njerëzore që vjenë si një frymëzim i pasëm për atë që ka ndodhur, ka ikur nga realiteti. Por heroizmi i vonuar dhe i paqenë do ta përdori si dekorin e bëmgjëmës në mendje dhe në realitet. Të provohesh mbi të shkuarën historike që nuk është e jotja dhe ti nuk ke qenë atje. Duan si e si të vërtetojnë atë që iu vesh kostumin lavdërues të heroit apo heronjëve të dikurshëm të vërtetë, t’u vidhet atyre fati dhe historia, duke shpërfaqur absudrin antropologjik si edhe mëtontë Shopenhaueri. Të bëjmë një ëndërr më të madhe se i kemi mundësitë. Naiviteti fëminor i energjisë për ndryshim. Të gjithë autorët seriozë që janë marë me këtë kryevepër të letërësisë botërore, miku ynë Profesor Alfred Uçi, ndalen në analizat kritike dhe në komentet e tyre si edhe bëni ju, tek “Shpella e Montesinos”. Ishte ndezur drita e kuptimit mbi të nga Platoni, udhëton në botën e përtejme Dante Aligeri, madje që nga mitologjia bota e fshehur e nëndheut ka brenda sekretet, misteret por edhe mundësi të lirisë ndryshe. Ju profesor në punimin tuaj strehoheni me logjik në këtë shpellë, madje na merr edhe ne lexuesit atje, sepse brenda asaj hapsire ne mund të udhëtojmë në shtigjet e Don Kishotit dhe të lodrojmë në harenë e Sanços. Mendoj profesori im, se njeriut i pëlqen t’i kthehet shpellës, në veçanti shpellës që ka brenda vetes.Këtu ai hyn pa u vënë re nga të tjerët, dhe atje ëndërrimet që burojnë nga kjo përçartje janë shumë të vështira për tu shkodifikuar. Servantesi ka bërë një gjest krijues. Kur heronjtë janë në shpellë ai ndez dritat dhe gjithçka duket qartë, kuptohet, nuk fshihet, mbetet e shënuar në kujtesë. Përndryshe gjithçka e fshehur e sjell njeriun nën pushtetin e konformizmit që si mëtoni ju profesor, krijon donkishotizmin. Në pjesën e dytë të romanit parimi që shfaq autori duke përdorur deklarimin e personazhit është:” Letrat më lart se armët”. Si fitohen betejat e arsyes. Heronjt servantian duhen vënë edhe në provën e mendjes, kemi kështu hapat nistore të iluminizmit që do e gjejmë në filozofi. Prova e arsyetimi është kushti për të gjykuar nëse janë fituar provat e betejave. E bëmë historinë po a dimë të flasim për të? A jemi në gjendje ta mbrojmë atë? Nëse ajo që na bëri heronj nuk është historia jonë, a jemi në gjendje me diabolizëm ta shesim si të tillë? Si shprehet Don Kishoti:” Punët e mendjes janë më të larta se ato të trupit.” Tautologjia me të vërtetën profesor Uçi mendoj, përmes vetrrëfenjës Sançiane, sjellë të shflevtësuar çdo princip kur ai vihet përball hipokrizisë reale dhe dogmave moralizuese. Rrëzimi kështjellave të tilla është me vvlera universale. Duket sikur hapet një lloj kutie Pandore “sui generis” nga ku dalin ambicia e sëmurë, servilizmi, zvarritja e pështirë, hipokrizija, neveria, lëpirja, gjunjëzimi, depersonalizimi. Janë në rrezik kollonat e njerëzimit, sa kohë që njeriu për lavdi të reme, pushtet dhe pasuri, shet dinjitetin e tij dhe nderin, dhe nis e bashkëjeton me turpin. Ky është apeli që bëri Servantesi përmes qesëndisë së pesonazheve, dialogjeve të tyre dhe fjalërisë së përdorur. Vëllimi i dytë i romanit u përkthye nga Petro Zheji dhe ai përballoi këtë vështirësi mjeshtërisht duke sjellur KishotSançoizmin në shtjellën e mendimeve, përsiahjteve dhe deklarimeve të tyre. Fjalërimet e tyre e detyruan përkthyesin që të krijonte shume fjalë të reja, si bashkime dhe ndërvarje, kallje dhe kundërthënie, duke provuar se shqipja e ka mundësinë në leksik dhe në sintaksë, në morfologjinë e fjalisë dhe në arkitekturën e mendimit për tu modeluar natyrshëm në një gjuhë Servantiane. Shpesh kjo gjuhë, ky mendim, zhvishet nga armaturat e betejave dhe zbret në terenin e zakoshëm ku jetohet, futet natyrshëm në atë hapsirë ku këta dy personazhe janë njerëz të zakonshëm që sapo kanë dalë nga fantazia. Thyerje të tilla përmes gjuhës, i japin rrëfenjës një kahjekuptim sa njerëzor aq dhe për të qeshur. Në betejën e Lapantos Servantesi humbi njërën krah. Ky gjymtim ishte ninza që çdo ditë e bënte të arsyetonte për betejat kalorsiake dhe pasojat e tyre. Doja të shtroja një pyetje profesor Uçi. A mos vallë të gjithë kemi nevojë të luftojmë në betejën e Lapantos-qoftë dhe në mënyrë imagjinare, dhe po ashtu si shkrimtari ta humbim njërin krahë atë të shpatës dhe mjetin e kalorësimit gjëmëmadh; dhe kështu të mbetemi nga krahu i të shkruajturit, qoftë edhe për tu vetbindur apo për të justifikuar para vetes, se përse nuk duhet lufta që afron vdekjen? Të parakalojmë të gjithë me atë krahun e munguar me qëllim që të risim praninë e mendimit. Të ndalemi në marshimin si heronjt e verbërisë sonë. Të paralajmërojmë nevojën për një botë me “invalidët e krahut të luftës” duke parashtruar nevojën për një botë të paqes. Të gjithë me krahun e luftës ende në funksion, në një mënyrë apo në një tjetër, në këto apo ato rrethana, ende provojmë forcën e pafuqisë sonë duke goditur mbi shakujt e verës sepse na duken si bajloza. Shumëzimi objekteve mbi të cilët godasim na bën trima dhe nuk na nxjerrë nga kulla e veprave komike , veçse ky lloj heroizmi riprovon se brenda njeriut ka kurdoherë Kishotizëm shpaguhes kalorsiak që fuqinë e sjell në pafuqi dhe budallallëkun si mençuri…I dashur Profesor Uçi këtu po ndalem për ta vijuar komunikimin tonë në një rast tjetër. Këto lloj bisedash ndërtohen vetëm me ata që ndriçojnë edhe në amshim. Ju faleminderit dijetari Ynë!