Jeffrey Sachs në Shqipëri

Javën që shkoi Tiranën e vizitoi Jeffrey Sachs, me të cilin patëm mundësi të ndanim disa pikëpamje mbi ekonominë një grup pedagogësh. Një figurë jo e parëndësishme, edhe pse s’është ndonjë “yll” Hollivudi, apo influencer “Tik-Tok”-u. Profesor i ekonomisë në Harvard, që prej vitesh asiston qeveri në katërta anët e botës për t’u zhvilluar. Karriera e tij ka pika kulmore plot, por mbahet mend kryesisht si ideuesi i “Terapisë së Shokut”. Në të, përmbledhtazi ai rekomandonte që ekonomitë e reja të hyra në tranzicion (vendet e Evropës Lindore, ish-BRSS dhe Amerika Latine) të lironin plotësisht çmimet, të hiqnin subvencionet, të shisnin dhe privatizonin pronën shtetërore, të prezantonin një kurs të lirë (flotant) këmbimi valutor; me qëllimin final për të shkundur “letargjinë” ekonomike të epokës komuniste dhe dhënë një hov ingranazheve të ekonomisë. Goditja mori formën e ndryshimeve të menjëhershme dhe rrënjësore në strukturën dhe performancën e këtyre ekonomive. Si rezultat: Polonia dhe disa shtete të tjera të Evropës Lindore arritën brenda pak vitesh nivelin e nevojshëm të zhvillimit ekonomik për të përmbushur kërkesat për t’u anëtarësuar në Bashkimin Europian. Kurse, një pjesë e shteteve të dala nga ish-BRSS dhe ato në Amerikën Latine (përfshirë edhe Kilin ku u aplikua fillimisht si projekt-pilot) kanë pasur sukses relativ, shoqëruar me shumë problematika. Politikë e ndjekur edhe nga qeveria teknike e 1991-shit në vendin tonë, që për të qenë korrekt, nuk është se pati rezultatet e pritura, madje krijoi mjaft ekstrenalitete. Për shkak të mbylljes dhe demontimit të mjaft investimeve bujqësore apo teknike pati rritjen drastike të shkallës së papunësisë, rënie të madhe të prodhimit vendës, që u shoqërua me mungesa të mjaft produkteve utilitare në tregje për mjaft kohë dhe çmimet kapën vlera “stratosferike” për shkak të hiperinflacionit. E këto ishin efektet e menjëhershme të “Terapisë”, më problematike janë “simptomat” afatgjata që la ajo: rritja e tensionit social dhe kriminalizimit të shoqërisë, rrjedhë e privatizimeve dhe shpërndarjes disproporcionale të pasurisë publike; rritja e borxhit publik, varësisë së ekonomisë nga importet, investimet e munguara, që kombinuar me korrupsionin dhe kleptokracinë sollën destabilitet sistemik. Procesi i “Terapisë së Shokut” si parakusht u kuptua që kërkonte një kornizë ligjore adekuate dhe një sistem drejtësie solid për të shmangur korrupsionin në privatizim dhe shpërndarje, nepotizmin, vjedhjen etj.. Këto, as në Shqipëri dhe në asnjë nga vendet lindore, nuk ekzistonin në ’90-ën dhe as nuk i lanë kohë të krijoheshin në ngutin e këtyre reformave. Përtej të tjerash, lipsej edhe një sistem bankar (financiar) së paku bazik, qoftë për kreditimin e ndërmarrjeve të përzgjedhura për privatizim, qoftë për realizimin e transaksioneve monetare të lidhura me procesin e privatizimit dhe pas-privatizimit. E bankat në ato vite “nuk ishin kurrkund”.





Andaj, aplikimi i “Doktrinës së Shokut” në ato vite ishte si të merrje rrugën për Llogara, me një makinë që e di se është pa frena, me kamio të bllokuar dhe timon që bën xhoko. Madje, sikur kjo të mos mjaftonte, nga euforia (budallëku), apo dashakeqësia duke e parë që po binim me makinë në humnerë, vazhdonin i jepnin “gaz”. Në rastin më të mirë, ca ndërmarrje u kyçën, për t’ia shitur pastaj “xhabá” ndonjë ish-funksionari apo miku të pushtetit, ndërsa pjesa tjetër u bën “mall pa zot”, ku kushdo që mundte, rrëmbente nga një “thelë”. Ky “vandalizëm” ndodhte nga veriu në jug, në çdo ndërmarrje apo fabrikë, që realisht kishin probleme me financimin, prapambetje teknologjike, organikë të ngarkuar dhe të pakualifikuar, por që me pak përpjekje, mund të ishin kthyer në rentabël. Ose së paku të tentohej nga shteti të rikonfiguroheshin, para se të shtetëroheshin apo liheshin në mëshirë të fatit. Kjo vijoi edhe me tonën bujqësore, me ligjin 7501. Pas shpërbërjes së kooperative dhe fermave, u bë privatizimi i tokës, pa u menduar gjatë se kujt i takonte prona realisht. As me çfarë do ta punonte tokën fshatari tashmë pronar, ku do t’i shiste prodhimet bujqësore etj.. Tëra këto zhvillime ekonomike nuk kishte sesi të mos sillnin implikime sociale dhe kulturore. U kultivua mes masës parimi se çfarë është pronë shtetërore (e përbashkët) nuk është e askujt dhe mund të “uzurpohet” nga më i zoti. Korrupsioni dhe nepotizmi filluan të shiheshin si fenomene normale dhe pandëshkueshmëria u kthye në standard. Puna nga virtyt, u kthye në “turp” duke na bërë “dembelë”, që presin ndonjë lek nga emigrantët ose ofigjet.