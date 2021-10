Mënyra për të ngadalësuar procesin e plakjes dhe rritjen e jetëgjatësisë

Shumica e njerëzve duan të jetojnë një jetë të gjatë dhe të lumtur, ose të paktën të shmangin një jetë të shkurtër dhe të mjerueshme.





Andaj për ta bërë këtë ju duhet t’i keni parasysh këto mënyra që ndikojnë në ngadalësimin e plakjes dhe jetëgjatësisë

Të ushqyerit dhe mënyra e jetesës

Një studim i grupeve të mëdha të njerëzve të zakonshëm tregon se mbajtja e peshës në nivel, mos pirja e duhanit, kufizimi i alkoolit në sasi të moderuara dhe ngrënia e të paktën pesë racioneve me fruta dhe perime në ditë mund të rrisë jetëgjatësinë tuaj me shtatë deri në 14 vjet në krahasim me dikë që nuk u përbahet këtyre këshillave.

Aktiviteti fizik

Globalisht, pasiviteti shkakton drejtpërdrejt afërsisht dhjetë përqind të të gjitha vdekjeve të parakohshme nga sëmundjet kronike, të tilla si sëmundja koronare e zemrës, diabeti i tipit 2 dhe kancere të ndryshme.

Pak më shumë se 30 minuta në ditë me aktivitet fizik të moderuar deri në energji janë të mjaftueshme për shumicën e njerëzve. Kjo jo vetëm që ju bën më të fortë, por është treguar se redukton inflamacionin e dëmshëm dhe madje përmirëson disponimin.

Rritja e sistemit imunitar

Pavarësisht se sa i aftë të jeni dhe të hani mirë, sistemi juaj imunitar, për fat të keq, do të bëhet më pak efektiv derisa rriteni. Përgjigjet e dobëta ndaj vaksinimit dhe paaftësia për të luftuar infeksionin janë pasoja të kësaj ‘imunoseshence’. Gjithçka fillon të zbresë në fillim të moshës madhore kur timusi – një organ në formë paponi në fyt – fillon të thahet.

Ju mund të ndihmoni – pak – duke u siguruar që merrni mjaftueshëm vitamina kyçe, veçanërisht A dhe D.