Merkel i jep lamtumirën Europës nga Athina, mesazhe Turqisë dhe Perëndimit

Kancelarja gjermane, Angela Merkel , po zhvillon sonte në Athinë një vizitë lamtumire dyditore , teksa po kalon hapat e fundit të udhëtimit të saj 16-vjeçar si drejtuese e Gjermanisë.





Ditët e fundit, kancelarja Angela Merkel ka pranuar ftesën e kryeministrit Kyriakos Mitsotakis për të vizituar Athinën, pak para se t’i dorëzojë skeptrin e Republikës Federale të Gjermanisë Olaf Soltz-it, duke mbyllur një kapitull të madh jo vetëm në politikën gjermane, por edhe në Gjermani. por edhe për Evropën në tërësi.

Përfaqësuesi i zyrës së Merkel Stephen Seibert tha se qeveria federale ka vepruar gjithmonë se marrëdhëniet fqinjësore midis Greqisë dhe Turqisë janë të rëndësishme dhe në interes jo vetëm të këtyre dy vendeve, por edhe të gjithë Evropës.

“ Kjo është arsyeja pse ne mirëpresim dhe mbështesim faktin që Greqia dhe Turqia kanë rinisur bisedimet, se po zhvillojnë bisedime dypalëshe eksploruese, për të gjetur zgjidhje për çështjet e vështira të hapura mes tyre”. Ai gjithashtu theksoi se “është e qartë se zgjidhjet mund të gjenden vetëm përmes bisedimeve, dialogut dhe në frymën e respektit të ndërsjellë”.

Vizita e Angela Merkelit në Athinë shënon një pikë kthese si për balancat brenda BE-së, por edhe për Greqinë, e cila tashmë ka ikur përpara. Në të njëjtën kohë, ajo vjen në një kohë kur kriza energjetike dhe pandemia bashkëjetojnë në Evropë dhe po kërkohen zgjidhje.

Në takim do të bëhet një pasqyrë e marrëdhënieve dypalëshe, ndërsa çështjet si marrëdhëniet greko-turke dhe euro-turke pritet të diskutohen pas zhvillimeve të fundit dhe provokimit të vazhdueshëm turk në Mesdheun Lindor, imigracionit, situatës në Libi dhe zhvillimet aktuale Kyriakos Mitsotakis ngriti edhe çështjen e Greqisë në sektorin energjetik me shembullin e fundit të nënshkrimit të një marrëveshjeje me Egjiptin për ndërlidhjen e energjisë elektrike me Egjipt-Greqinë, një çështje së bashku me dimensionin e saj gjeopolitik dhe rëndësinë për sigurinë energjetike të Evropës. .

Bisedimet do të fokusohen edhe në marrëdhëniet ekonomike dypalëshe, si dhe në debatin europian për rregullat fiskale që do të përballojnë sfidat e kohës dhe realitetin e ri të krijuar nga pandemia.