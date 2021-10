“ Nuk jam këtu për hallet e tua të Berishës apo Ilir Metës”, Basha – Ramës: Bashkohu me ta dhe formo trekëndëshin e Bermudës, qani hallet bashkë nëse i keni të njëjta

“Koha e Ilir Metës, Sali Berishës dhe ka marrë fund dhe nuk do të përsiëritet më”.





Me këto fjalë u drejtua nga foltorja e kuvendit kryetari i PD, Luzlim Basha.

Ai tha se ka mision të tijin personal, që të mos kthehet në tranzicionin e këtyre 30 viteve, por të ketë ndryshim.

Problemi madh është kur vjen me të vetmin citim që ke mësuar përmendësh. Je bërë kaq i lexueshëm se me çdo fjali të gjithë e kuptojnë ku e ke hallin. E ke hallin ti te PD? E ke hallin e sa demokratë mbledh unë. Të ka marrë malli ty? Thuaj më ka marrë malli për Sali Berishën dhe Ilir Metën, thuaji. Bëj foltore dhe ti, bashkohu me ta dhe bëni një trekëndësh dhe qani hallet. Unë jam këtu për shqiptarët dhe hallet e tyre. Dil hapur, mos u fshi. A do të ta plotësojnë ty demokratët dëshirën për të shkuar pas. Jo. Mua do të më kesh përballë, mua që të mbusha në 2011. Jo Sali Berishën. Ca miq, ke ti, ca miq kam dhe unë. Nëse të dukem i fortë, është problemi jot, i dobët s’kam qenë ndonjëherë. Ti po poshtëron veten për mënyrën se si flet këtu. Faktet të nxjerrin gënjeshtarë që ke qenë gjithmonë në politikë. Bashkia tjetër k shpenzuar 30 mln euro 14 shkolla. Këto janë të vërtetat. Burimi Partia Demokratike, Agjencia e Prokurimit Publik. Shifrat tuaja janë ilustruar këtu. Juve s’ju interesojnë këto, por borxhin ua ke shqiptarëve. I ke te FMN këto.

Këto janë faktet. Faktet i ke brenda, në fonde, në xhepat e shqiptarëve. Shkaktari je ti. Kështu që mos u kap kot pas trekëndëshit të Bermudës, edhe pse je një nga kulmet. Ajo kohë ka marrë fund. Unë kam mision të mos përsërisim gabimet e ’92, ’97, 2009. Të mos bëjmë kompromis, për zgjedhjen e një presidenti. Kam edhe unë faj që ti je aty, por fajin më të vogël, pasi pjesën më të madhe e kanë ato dy kulmet që formojnë trekëndëshin e Bermudës. Pra, që t’i themi gjërat shkoqur. Këtu ka një betejë midis 30 viteve llum të tranzicionit, ku llumi je ti, padyshim që kemi dhe ne një pjesë të llumit. Por atë llum e ke marrë ti, që e ke përdorur ndaj opozitës. Sakrificat e demokratëve nuk do të shkojnë dëm. Masakra zgjedhore e 25 prillit s’do të mbajë gjallë.

Trekëndëshi i Bermudës i ka ditët e numëruara. Shpëtim, nga ajo për të cilën i keni hyrë në hak shqiptarëve nuk keni për të pasur. Gjërat kanë ndryshuar një herë e mirë. Një pas një brinjët e trekëndëshit të Bermudës do të bien. 15 veta që kontrollojnë tranzicionin do të japin llogari politikisht”, tha Basha.