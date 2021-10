Presidentja e Kosovës publikon letrën e radhës falënderuese nga SHBA, ja për çfarë bëhet fjalë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka falënderuar senatorin James E. Risch nga Komiteti i Senatit amerikan për Marrëdhëniet me Jashtë për një letër falënderuese për rolin e Kosovës gjatë luftës në Afganistan.





Në një postim në Twitter, Osmani ka thënë se Republika e Kosovës është një aleate e palëkundur e Shteteve të Bashkuara.

Partneriteti ynë strategjik bazohet në vlera dhe angazhime të përbashkëta. Mezi pres të thellojmë bashkëpunimin ndërsa trajtojmë ndikimet keqdashëse në rajon. Së bashku më të fortë”, ka shkruar Osmani në Twitter.

Ndërkohë në letrën e Komitetit të Senatit amerikan për Marrëdhëniet me Jashtë, të nënshkruar nga senatori James E. Risch është falënderuar Kosova për partneritetin në 20 vitet e fundit në luftën kundër terrorizmit dhe në përpjekjet në dy muajt e fundit gjatë tërheqjes nga Afganistani.

Më 11 shtator 2001, Amerika përjetoi sulmin më të keq në historinë tonë kombëtare. Që nga ai vit, Kosova ka rritur mbështetjen për SHBA-në derisa kemi ndjekur përgjegjësit për sulmin ndaj idealeve tona demokratike. Gjatë luftës në Afganistan, Kosova ka qenë një partner i vërtetë i SHBA-së dhe NATO-s. Partneriteti i Kosovës ishte qartë në pah gjatë evakuimit nga Kabuli gjatë muajve të fundit. Përgëzojmë dëshirën e vendit tuaj për të lejuar qindra refugjatë nga Afganistani për tu vendosur në Kampin Bondsteel ndërsa ata ishin duke u procesuar për pranim në SHBA”, është shkruar në letër duke shtuar se Kosova ishte ndihmuese në misionin në Afganistan dhe në operacionet e shpëtimit dhe tanimë qindra njerëz janë të sigurt si rezultat i veprimeve të tilla.

Më tej theksohet se kontributi dhe sakrifica e bërë nga populli i Kosovës në luftën kundër terrorizmit nuk do të harrohet.

Edhe pse ne jemi ballafaquar me pengesa në këta muajt e kaluar, ne nuk duhet që kurrë të harrojmë përkushtimin tonë të përbashkët për demokracinë, të drejtat e njeriut, dhe siguria globale që ishin qëllimi i kësaj ndërmarrje. Më tej, besojmë se interesat tonë do të mbesin të përafërta në sigurinë e qytetarëve tanë. Përkushtimi ynë mbetet i fuqishëm dhe ne do të vazhdojmë të qëndrojmë me ju për të mbështetur këtë angazhim. Ne presim përforcimin e partneritetit strategjik në luftën kundër terrorizmit dhe në mbrojtjen e njerëzve tanë si dhe të vlerave tona të përbashkëta në ditët dhe muajt në vazhdim”, është thënë më tej në letër.