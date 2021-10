“Të kam dashur dhe do të dua”, Rama: Ti duhet të rilindësh, na dëgjo dhe ki besim. Nëse nisma për vettingun është shpëtimtare, do e votojmë!

Kryeministri Edi Rama deklaroi se maxhoranca është pro diskutimit në një tryezë të nismës së Partisë Demokratike, për vettingun në politikë.





Nga foltorja e Kuvendit, kreu i qeverisë pohoi se nëse na del që kjo nismë është shpëtimtare për vendin, PS do e votojë.

Foltorja na mban me gajret ne. Por ti jo. Mos i sill këtu këto. Mos e ço gjurmët atje ku të dhëmb dhëmbi ty. Rrotulloje gjuhën që mos të shkojë atje se na detyron dhe neve. Kur thua ti; ‘do s’do mua do më kesh përballë’, vallai kjo është…Unë ty të dua përballë gjithmonë. Të kam dashur, të dua dhe do të dua. Nuk di si të ndihmoj. Se ka cinike këtë. Por për ta ngritur në një nivel tjetër debatin. Ti vjen këtu dhe ekzaktësisht duke lexuar abetaren që të ka mësuar ai llumi nga i cili do që të distancohesh. S’bëhet distancimi nga ai llum, duke qenë pjesë e tij. Mos shpif dhe mos merr shembull nga llumi. Ti je karikaturë e atij llumi. Megjithëse ai llum të nxori në krye, ti je diçka tjetër. Ti duhet të rilindës. Ne dimë se si shkohet drejt rilindjes, na dëgjo, ki besim. Ndervepro me gjuhën e fakteve. Nëse hy në garë unë me Ferdinandin për atë çka nuk është bërë për Durrësin, e fitoj garën. Nëse ti më thua; plehrat do t’i lëmë rrugëve, nuk jam dakord me ty. Duhet t’i mbledhim në pikat e grumbullimit. Nuk është kjo alternativa. Ne e dimë se ku e ke hallin me atë vettingun tënd. Ta kuptoj. Është gjetje e lodhur që të jemi të qartë. Nuk ta beson njeri ty. Megjithatë nuk dua që ta diskutoj. Unë i qëndroj atij parimi; hajde ta diskutojmë siç meriton të diskutohet me ekspertët tuaj dhe me tanët. Mbi të cilat ekspertizash bazohet, çfarë thonë partnerët tanë për këtë punë, institucionet. Nëse na del që kjo nismë është shpëtimtare për vendin do e votojmë. Nëse na del se është kamerdare si ato të fëmijëve që fryhen me gojë për të bërë sikur notojnë në formë peshkaqeni, atëherë do themi; Lulëzim vazhdo vëlla bëj peshkaqenin e gomës që të durohesh nga peshkaqeni i foltores. Ta ndajmë këtë, e shohim, e diskutojmë. Çdo gjë që i shërben qytetareve, e votojme.”, tha ai.