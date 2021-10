Zgjedhjet në Hungari/ Aleanca opozitare kryeson sondazhet, kush është 49-vjeçari, babai i 7 fëmijeve që kërkon të rrëzojë Orban

Një aleancë opozitare me gjashtë parti që synon të rrëzojë Viktor Orbán të Hungarisë në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, ka kaluar katër pikë përpara partisë Fidesz të kryeministrit autoritar sipas një sondazhi.





Sondazhi i publikuar të mërkurën, 10 ditë pasi aleanca zgjodhi një kryebashkiak të një qyteti të vogël, Péter Marki-Zay, si kandidat për kryeministër, tregoi mbështetje për opozitën e bashkuar në 39%, krahasuar me 35% për Fidesz dhe 23%. të cilët ishin të pavendosur. Orbán do të përballet me një front të bashkuar të partive opozitare për herë të parë që kur erdhi në pushtet. Aleanca e socialistëve, socialdemokratëve, të gjelbërve, liberalëve dhe ish partive të djathta ekstreme do të nxjerrë një kandidat të përbashkët të vetëm në të 106 zonat elektorale të Hungarisë, duke synuar atë që ata argumentojnë se është korrupsioni, hipokrizia dhe autoritarizmi përparues i regjimit.

Përpjekjet e mëparshme për të rrëzuar Orbanin janë nxitur kryesisht nga një elitë liberale e qyteteve të mëdha, por aleanca ideologjikisht e larmishme shpreson të përfitojë nga pakënaqësia në rritje me kryeministrin në zemrën e tij konservatore rurale.

Si i tillë, analistët thonë se Márki-Zay, një 49-vjeçar, baba i shtatë fëmijëve, i cili e përshkruan veten si një djathtist konservator dhe praktikues katolik, mund të jetë një zgjedhje e zgjuar. Ish-menaxher për një kompani shumëkombëshe, ai ka diplomë në ekonomi, marketing dhe inxhinieri dhe ka jetuar në Kanada dhe SHBA.

Ai është gjithashtu një i pavarur, pa lidhje me asnjë parti kryesore hungareze, i cili u bë i njohur duke fituar një zgjedhje paraprake për kryetar bashkie në Hódmezővásárhely, një bastion jugor i Fidesz, në 2018. Një vit më vonë ai fitoi përsëri me një diferencë më të madhe. Ai ka krijuar ndjekës mbarëkombëtar dhe një rrjet të fortë të njohur si Lëvizja për një Hungari të të gjithëve (MMM), dhe e paraqet veten si një zgjedhje e këndshme si për votuesit e majtë ashtu edhe për votuesit konservatorë, me një imazh kompetent, të pastër familjar dhe të krishterë. Besimi ka të ngjarë të tërheqë një pjesë të hungarezëve të pavendosur.

“Ai është i sinqertë dhe kjo është ajo që na ka munguar për një kohë të gjatë në politikën hungareze,” tha për mediat lokale Robert Molnar, një kryetar bashkie tjetër i qytetit dhe një aleat i Márki-Zay. Analistë të tjerë thonë se ai potencialisht mund t’u bëjë thirrje kundërshtarëve të bindur të Orbanit, ish-mbështetësve të zhgënjyer të kryeministrit dhe votuesve të pavendosur.

Márki-Zay tha në një intervistë të fundit se mbështetësit e tij në Hódmezővásárhely vijnë nga e majta dhe nga e djathta. Ata kanë “pranuar, dhe gjithashtu kanë përjetuar, që me mbështetjen e të gjithë opozitës së djathtë dhe të majtë, ne mund të paraqesim dikë që ofron një alternativë të pranueshme dhe të besueshme – madje edhe për krahët e djathtë dhe ish-votuesit e Fidesz-it – që mund të mposht Fidesz-in”, tha ai. . Ai mundi Klára Dobrev të Koalicionit Demokratik të qendrës së majtë në zgjedhjet paraprake të opozitës këtë muaj. Që atëherë ajo është zotuar ta mbështesë atë në një “koalicion të të pastërve” që synon të shtypë korrupsionin dhe të kapërcejë ndarjet sociale.

Kryebashkiaku popullor i Budapestit, Gergely Karacsony, u tërhoq nga zgjedhjet paraprake pasi përfundoi i dyti në raundin e parë në shtator dhe që atëherë u ka kërkuar gjithashtu mbështetësve të tij liberalë që të mblidhen pas Márki-Zay. Të gjithë po kërkojnë të shpërbëjnë “shtetin joliberal” të Orbanit, të rishkruajnë kushtetutën e Hungarisë të hartuar nga Fidesz në vitin 2011 dhe të anulojnë një sërë ligjesh të reja të ashtuquajtura kardinale të miratuara nga shumica e kryeministrit që kritikët thonë se e kanë ndihmuar atë të çimentojë kontrollin e tij në pushtet.

“Hungaria është bërë një vend pa pasoja. Në zgjedhjet këtu, pyetja e vërtetë shumicën e kohës është se kush do të vjedhë dhe sa. Ne besojmë se tani duhet të kemi zgjedhje pas të cilave askush nuk do të vjedhë. Korrupsioni duhet hequr. Ne duam një vend ku korrupsioni nuk organizohet, por luftohet.”