“14 banesa janë dëmtuar nga tërmeti i parë, 2 nga i mesditës”, ministria e Mbrojtjes bën bilancin

Ministria e Mbrojtjes ka dhënë informacion mbi pasojat e lëkundjeve të tërmetit në qarkun e Dibrës që kanë nisur prej mëngjesit të sotëm.





Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, 16 banesa janë dëmtuar nga lëkundjet e tërmetit të ditës së sotme me epiqendër në qarkun e Dibrës. Emergjencat Civile pranë Prefekturës së Dibrës, në bazë të informacioneve të marra nga grupet e punës në terren njoftojnë se nga tërmeti i orës 08:34 janë evidentuar deri më tani disa banesa të dëmtuara pjesërisht dhe në strukturë si më poshtë:

5 banesa në njësinë administrative Fushë-Bulqizë 3 banesa në njësinë administrative Ostren

3. 3 banesa në njësinë administrative Gjoric

4. 1 banesë në njësinë administrative Shupenzë

5. 1 banesë në njësinë administrative Bulqizë

6. 1 banesë në njësinë administrative Zerqan

Puna po vijon për të identifikuar të gjitha pasojat. Ndërsa nga lëkundjet e orës 12:23 me magnitudë 3.6 të shkallës Rihter me epiqendër rreth njësisë Kastriot Dibër, nuk ka raportime për dëme në banesa, përveç 2 banesave të vjetra dhe të amortizuara, shoqëruar me çarje muresh.