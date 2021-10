Dialogu Kosovë-Serbi/ Albin Kurti: Takimi i ardhshëm me Presidentin Aleksandar Vuçiç varet nga BE

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka folur sërish për një takim të mundshëm mes tij dhe Presidentit të Serbisë Aleksandar Vuçiç në Bruksel.





Në një konferencë për mediat ditën e sotme, ai u shpreh se deri më tani nuk ka një datë për takimin por shtoi se mbledhja e dy krerëve të qeverive varet nga Bashkimi Europian.

“Takimi do të mund të ndodhte diku në gjysëmën e dytë të nëntorit sa i përket përfaqësuesve të dy shteteve tona ndërkaq sa i përket udhëheqësve të shteteve nuk ka ndonjë datë për këtë gjë por kjo varet në masë të madhe prej lehtësuesit gjegjësisht prej Përfaqësuesit të Lartë Josep Borell dhe Emisarit të tij Lajçak”, tha Kurti para gazetarëve.

Kurti tha se bllokimi i bokserëve kosovarë nga Serbia për të marrë pjesë në kampionatin botëror shpërfaqi fytyrën e vërtetë të Serbisë, raporton Gazeta Express.

“Së pari me bllokimin që ua bëri bokserëve tanë Serbia në kufi e shpërfaqi fytyrën e saj si shtet për ata që kanë pasur dilema. Të gjitha këto çështje do të adresohen në Bruksel sepse ne jemi vazhdimisht në komunikim me ta përmes letrave që ua dërgojmë”, tha ai.