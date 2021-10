Ligji i tërheqjes i përqendruar në dashuri

Ekziston një lloj tërheqjeje që shkon përtej aspektit fizik: lind nga dashuria dhe bashkëfajësia e përditshme. Këtu fillojmë të ndajmë interesat dhe pasionet me dikë, duke krijuar një lidhje të përbërë nga vlera, ëndrra dhe pasione… Këtu, pothuajse pa e kuptuar, lind dashuria. Ligji i tërheqjes i përqendruar te dashuria u përcaktua nga psikologu Donn Byrne në vitet 1980. Sipas këtij modeli, një nga faktorët pas rënies në dashuri është ndarja e interesave, vlerave dhe pasioneve.Brenda këtyre hapësirave të ndërthurura nga emocione dhe pasione, dalin pak nga pak përzemërsia dhe tërheqja më e sinqertë; krijohet kështu një lidhje e veçantë.

Ne e dimë se dashuria është një ndjenjë themelore për qenien njerëzore. Megjithatë, edhe sot, ne luftojmë për të kuptuar se si manifestohet, pse dhe cilët faktorë e rregullojnë atë. Fusha të tilla si neuroshkenca, psikologjia, biologjia apo antropologjia janë përpjekur për dekada të tëra të na japin një shpjegim.

Duhet pranuar vërtet: dashuria është një mister psikologjik, primitiv, magjik, shpirtëror dhe madje e udhëhequr nga rastësia. Teori të shumta përpiqen të përshkruajnë mënyra të ndryshme të dashurisë. Ka marrëdhënie pasionante dhe obsesive, ato të bazuara në intimitetin dhe miqësinë; ka dashuri të interesuara, ato të bazuara në përkushtim dhe ato që përbëjnë secilën nga këto dinamika. Pastaj ka një dashuri të njohur për shumë prej nesh: një dashuri në të cilën lind tërheqja përmes kontaktit të përditshëm, ku bashkëfajësia krijon rrënjë dhe një rrjet besimi në të cilin rritet besnikëria dhe ndershmëria emocionale. “Në fillim, të gjitha mendimet i përkasin dashurisë. Në fund të fundit, dashuria i përket mendimeve tona”. -Albert Einstein-

Kur bëhet fjalë për modelet e tërheqjes në marrëdhëniet ndërpersonale, është e lehtë të mendosh rëndësinë që mund të ketë pamja fizike. Tërheqja fizike është shumë e fuqishme dhe krijon një ndjesi të këndshme nga e cila është e vështirë të shpëtosh. Megjithatë, ne e dimë mirë se ka ndjenja dhe emocione që shkojnë përtej pamjes.

Ligji i tërheqjes, i përqendruar te dashuria, i shpallur nga Donn Byrne, një psikolog social i njohur, gjithashtu ekspert në fushën e personalitetit, na flet për një dimension më të thellë, më delikat dhe interesant nga pikëpamja psikologjike. Në një nga studimet e tij, të kryera në Universitetin e Teksasit, Byrne na tregon se faktorë të tillë si reciprociteti, kontakti i përditshëm, interesat e përbashkëta dhe besimet e përbashkëta mund të gjenerojnë dashuri të fortë dhe të sinqertë. A do të thotë kjo, për shembull, se ne do të dashurohemi më herët me një koleg ose shok klase që e shohim çdo ditë dhe jo me një person që takojmë rastësisht? Përgjigja është: jo gjithmonë.

Që tërheqja të shfaqet, duhet të ekzistojnë faktorë të ndryshëm. Nuk është rastësi që nuk ndjejmë asgjë për shumë njerëz me të cilët ndajmë kohë dhe pasione. Në paragrafët e mëposhtëm rendisim faktorët e parashikuar në ligjin e tërheqjes, të përqendruar te dashuria.

Faktorët e sjelljes

Ne të gjithë rritemi dhe jetojmë në skenarë ku ndërveprojmë me një numër të caktuar njerëzish. Kontakti i përditshëm nuk shkakton gjithmonë tërheqje ose dashuri. Këto, në fakt, shfaqen vetëm ndaj njerëzve të caktuar, sjelljet e të cilëve papritur na duken pozitive dhe tërheqëse. Disa sjellje janë më të këndshme. Shembull i kësaj është ndjenja e humorit, shoqërueshmëria, afërsia, aftësitë sociale, etj.

Ajo gjithashtu tërheq prirjen për sjellje që rrisin mirëqenien tonë. Për shembull, do të ishim më të tërhequr nga ata që ofrojnë ndihmën e tyre ose kujdesen për ne.

Ndarja e kohës tuaj krijon magjinë e lidhjes. Të ndjekësh të njëjtat pasione dhe të krijosh një mjedis në të cilin ndihemi të dobishëm dhe të veçantë është gjithmonë shumë pozitive.

Faktorët emocionalë

Nga këto ndërveprime të përditshme me personin me të cilin ndajmë kohë dhe aktivitete të përbashkëta, aktivizohen një sërë mekanizmash emocionalë që nxisin intensitetin e lidhjes. Midis këtyre:

Empatia. Disa marrëdhënie fillojnë me një miqësi. Megjithatë, me kalimin e kohës krijohet një lidhje emocionale në të cilën shpesh mjafton një gjest për të ditur se si ndihet personi tjetër apo çfarë e shqetëson. Disa çifte përjetojnë një lloj “magnetizmi”, ose një tërheqje prej të cilës bien menjëherë viktimë. Ligji i tërheqjes i përqendruar te dashuria nuk e parashikon këtë lloj tërheqjeje. Anasjelltas, dashuria rritet ngadalë duke u nisur nga besimi që krijohet në jetën e përditshme, nga besnikëria dhe ndershmëria.

Si e interpretojmë çdo ndjesi të përjetuar?

Ligji i tërheqjes i përqendruar te dashuria na kujton gjithashtu se ndonjëherë dashuria nuk vjen nga ajo që një person bën për ne. Ajo që ka vërtet rëndësi është se si na bën të ndihemi. Në mënyrë të ngjashme, ndarja e hapësirave ose kujdesi për dikë nuk e ndez gjithmonë flakën e tërheqjes. Aspektet sa të ndryshme aq edhe komplekse hyjnë në lojë: ato njohëse, personaliteti, emocionet etj. Edhe ato që shpesh nuk kanë një shpjegim të qartë. Carl Jung e quajti atë kimi. Ka njerëz me të cilët përjetojmë emocione të caktuara, ndërsa me të tjerët jo. Është një alkimi e këndshme dhe misterioze në të njëjtën kohë.

Siç mund ta shohim, ligji i tërheqjes i përqendruar te dashuria do të shpjegonte shumë aspekte të dashurisë. Shumë eksperienca që kanë shënuar jetën tonë dhe që nuk kemi mundur t’i kuptojmë kurrë.