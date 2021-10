Rama mbledh në seli kryesinë e partisë, ja çfarë pritet të diskutohet

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka mbledhur në selinë rozë kryesinë e partisë.





Gazetari Ergys Gjençaj, ka bërë një tablo të përgjithshme të asaj që po diskutohet mes kryeministrit dhe anëtarëve të kryesisë.

Sipas gazetarit, është do të flitet për organizimin e partisë në baza, ndërsa sot rreth orës 12:00, Rama do të presë në Kryeministri kryebashkiakët, ku tema kryesore ku do të fokusohen do të jetë ujësjellës kanalizimet.

Gjithashtu, gazetari Gjençaj raportoi se kryeministri u ka lënë afat 100 ditor sekretariateve. Pas 100 ditëve ai u ka kërkuar që të paraqesin një raport të plotë, për të parë se si ka vijuar puna, e po ashtu, Rama ka ngulmuar që të vijohet puna pa pushim me organizimet në terren, për t’u përgatitur për zgjedhjet lokale të 2022.