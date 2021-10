Moderatorja shumë e dashur për publikun Rudina Magjistari ka vendosur sot të ndryshojë pamjen duke u shfaqur brune në emisionin e pasdites që drejton në TV Klan.





Rudina e ka bërë këtë ndryshim me rastin e Halloween-it dhe duhet thënë se me flokë të zeza duket kaq ndryshe.Pamjen e re, moderatorja e ka kombinuar me një fustan të zi dhe ka pozuar në studion e emisionit, të dekoruar frikshëm për “Halloween”.