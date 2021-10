Real Madrid i falet Vinicius, Los Blancos rikthehen te suksesi dhe në krye

Real Madrid është kthyer te fitorja në La Liga pas barazimit pa gola të marrë në shtëpi kundër Osasuna-s në mesjavë. Skuadra e Carlo Ancelotti-t ka mundur 2-1 Elche-n në transfertë falë dy golave të Vinicius Junior.





Braziliani ka zhbllokuar ndeshjen në minutën e 22-të dhe ka dyfishuar avantazhin e të tijve në të 73-ën me një golazo. Elche, që ka mbetur me dhjetë lojtarë në minutën e 63-të, ka arritur të ngushtojë diferencat në minutën e 86-të me Milla.

Ai ka përfituar nga një gafë në mbrojtjen e miqve. Gjithsesi, Los Blancos kanë arritur ta mbrojnë avantazhin dhe të sigurojnë tri pikët, madje edhe kreun provizor, në pritje të ndeshjeve të tjera.