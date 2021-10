Do trazoi ujërat/ Einxhel Shkira futet në “Big Brother VIP” për t’u lidhur me Donald Veshajn

Herë tjetër do t’ia fusësh ti Borës, po do t’ia fusësh vërtet, e ke obligative”, ishte porosia që vëllai binjak, Romeo, i dha Donald Veshajt, kur ajo ndërhyri me xhelozi në afrimitetin e tij me Einxhel Shkirën.





Gjithçka ndodhi kur Einxhel iu bashkua binjakëve në programin e tyre, duke zëvendësuar Bora Zemanin, pas largimit të saj për shkak se mori përsipër drejtimin e programit “Për’puthen”.

E duke qenë se kishin filluar thashethemet se Donaldi po afrohej pak më shumë se duhet me Einxhel, Bora i kërkoi atij ta ftonte në emission ku të inskenonin një sherr për arsye xhelozie.

Por në fund të numrit, Bora dhe Einxhel thanë se ishin shoqe, ndërkohë që nuk vonoi shumë dhe papritur Einxhel njoftoi se u kishte thënë “lamtumirë” binjakëve, për arsye që preferoi t’í mbante sekret.

Por në punën vetëm disajavore të Einxhel me Donaldin, natyrisht që kishte një prapaskenë konflikti dhe xhelozie, që u bë shkak për largimin e saj nga puna dhe më pas për situatat e xhelozisë mes Donaldit dhe Borës.

E disa ditë pasi Veshaj ka pranuar se ende e do moderatoren Bora Zemanin, të cilën e ka konsideruar si “femrën që ka dashur më shumë gjatë gjithë jetës”, dhe pasi ata shkëmbyen një puthje në buzë kur Bora hyri në “BBV”, ja ku shfaqet sërish në skenë Einxhel. E larguar në Afrikë ku tha se kishte nisur një jetë të re, ajo papritur rikthehet, hyn në “Big Brother” dhe i afrohet direkt Donaldit, ish-kolegut të saj.

Po ç’do të ndodhë mes tyre pasi ai i ka premtuar Zemanit se do të hyjë vetëm dhe do të dalë po vetëm nga ky reality show? Së pari tregojmë se cila është lëvizja e parë e Einxhelit pas hyrjes në shtëpi, duke qenë se realisht ka hyrë për të trazuar ujërat.

Para pak netësh, vajzat e shtëpisë së “Big Brother VIP” vendosën që të organizonin një festë, e cila do të përfshinte ushqime, pije dhe lojëra të ndryshme. Si pjesë të argëtimit, ato zgjodhën të luanin me dënime.

Djemtë e njohur përgatitën ambientin jashtë në oborr për të luajtur, duke krijuar dy zona: atë të vajzave dhe atë të djemve. Ata ishin ulur përballë njëri-tjetrit dhe nisën të jepnin dënimet me radhë. Arjola Demiri vendosi që t’i japë Einxhel Shkirës një dënim të sikletshëm. Aktorja i kërkoi moderatores që të shkonte te Donaldi dhe t’i përshpërisë një frazë. Shkira pranoi menjëherë që ta realizonte dënimin dhe u çua të shkonte drejt aktorit të humorit.

Pasi u ul në gjunjë, i pëshpëristi në vesh fjalinë: “Je shumë seksi”. Kur djemtë e tjerë e pyetën se cili ishte dënimi, aktori u tha fjalinë dhe bëri një mimikë, që e dekonspironte situatën mes tyre.