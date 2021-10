Turqia kremton 98-vjetorin e ditës së Republikës, ambasadori Yörük: Shqipëria zë një vend special për ne!

Më 29 tetor të vitit 1923, Mustafa Kemal Atatürk zyrtarisht shpalli emrin e kombit dhe statusin e vendit si republikë. Që atëherë, Turqia feston Ditën e Republikës. 98-vjetori i themelimit të Republikës së Turqisë u kremtua në Tiranë këtë te premte.





Ambasada turke organizoi një pritje me personalitete nga jeta publike. Në të morën pjesë ambasadorja amerikane Yuri Kim, kryebashkiaku Veliaj, ministra të kabinetit qeveritar, miq e të ftuar të tjerë. Ambasadori i Turqisë Murat Ahmet Yörük theksoi gjatë fjalës se Shqipëria zë një vend shumë special për Turqinë dhe se marrëdhënia mes dy vendeve u forcua edhe me tepër pas tërmetit dhe Pandemisë. Përmendi ndërtimin nga themelet të 520 banesave në Laç si dhe ndërtimin e spitalit të Fierit në vetëm 68 ditë.

“ Pas premtimit qe presidenti Erdogan i dha kryeministri Rama spitali rajonal i Fierit u ndërtua ne vetëm 68 ditë, sot vëmë re se mjekët turq po u përcjellin eksperiencën e tyre mjekëve shqiptarë në këtë spital, Është një shembull konkret i ndihmës humanitare që ne japim në nivel ndërkombëtar, po ashtu duke ndjekur linjën e instruksioneve te presidentit tone Erdogan është dhe ndërtimi i 520 shtëpive pas tërmetit te 2019. Ndërtimi i shtëpive është pothuajse drejt përfundimit.

Një kapitull i ri ky ne jetët e qytetareve laçianë qe po behet realitet me ndihmën e Turqisë. Ne jemi gjithashtu krenare për sasinë dhe kualitetin e investimeve turke ne Shqipëri qe fokusohet tek shërbimet qe prekin drejtpërdrejtë jetën e qytetareve shqiptare. Si investitori me i madh në Shqipëri, Turqia do te vijoje te mbështesë kërkesën e qeverisë shqiptare për te përmirësuar jetën dhe mirëqenien e qytetareve shqiptare”,-u shpreh Murat Ahmet Yörük, ambasadori i Turqisë në Shqipëri.

Të pranishmit shijuan gatimet e shefes së famshme të kuzhinës Ebru Baybara e cila shërbeu disa pjata nga libri me receta e zonjës Emine Erdogan, bashkëshortes së presidentit turk Regep Taip Erdogan.