4 fakte psikologjike që do të ndryshojnë jetën përgjithmonë

Të lindurit pa një libër udhëzimesh dhe gabimet që bëjmë rrugës, bën që të lindë pyetja se si ne funksionojmë. Kjo është arsyeja pse ne duhet të jemi vazhdimisht të hapur për të mësuar rreth mendjes njerëzore dhe se si mund të ndihmohemi nga ajo që zbulojmë.





Të gjithë bëjmë gabime. Askush nuk është perfekt. Ne jemi të gjithë qenie emocionale.

Por cilat janë faktet psikologjike që jo shumë njerëz i dinë dhe edhe nëse i dinë ata thjesht nuk i pranojnë ose nuk punojnë për t’i përdorur dhe për të përfituar në jetën e tyre.

Ju mund ta rilidhni trurin tuaj që të mendojë dhe të reagojë ndryshe në mënyrë që të keni sukses në vend që të dështoni në të gjitha fushat e jetës tuaj

Dhe nuk po flasim për një operacion ku keni veshur një mantel mjekësor, merrni një anestezi dhe pastaj duhet të fusni disa tela në trurin tuaj në mënyrë që të ndryshoni mekanikisht formën e tij. Përkundrazi, po flasim për mënyrën se si mund t’i kontrolloni mendimet tuaja dhe rezultatet e shumicës së situatave që hasni si rezultat i modelit tuaj të ri të të menduarit gjithashtu. Sepse ju mund të krijoni lidhje të reja neuro-plastike në trurin tuaj që janë më pozitive se ato ekzistuese që ju çojnë në një rrugë negative në jetë.

Duke vepruar kështu ju mund të ndryshoni mënyrën se si reagoni ndaj situatave të jashtme që dikur keni lejuar t’ju kontrollojnë. Nëse krijoni lidhje të reja nervore, atëherë do të jeni në gjendje të jeni më të fortë në pranimin e realitetit tuaj dhe më shumë në kontrollin e asaj që mendoni se mund të kontribuoni në çdo situatë që ju paraqitet.

Duke vepruar kështu, ju mund të ndryshoni mënyrën se si krijoni zakonet tuaja dhe më pas me kalimin e kohës edhe sjelljet tuaja.

Ajo që mendoni para se të flini, ka një ndikim në nënndërgjegjen tuaj dhe ëndrrat tuaja

Dhe nëse keni dëgjuar se mund t’i realizoni ëndrrat tuaja dhe se disa njerëz e bëjnë atë në jetë, atëherë do të kuptoni se sa të rëndësishme janë ëndrrat tuaja për ju.

Sepse ajo që është në ëndrrat tuaja është shpesh një rezonancë më e thellë e asaj që ndjeni në të gjitha fushat e tjera të jetës suaj. Por gjëja më e madhe është që ju mund të ndryshoni mënyrën se si ndihet mendja juaj para se të flejë dhe me kohë se si nënndërgjegjja juaj qëndron gjithashtu me të.

Pasi ajo me çfarë ne ushqejmë trurin tonë para se të flemë është jetike për mënyrën se si ndihemi në afat-shkurtër dhe afatgjatë.

Mendoni për këtë pasi trupi dhe truri juaj janë shumë të lodhur natën vonë, mendimet që zgjidhni të vini re janë ato që janë më të forta në trurin tuaj. Dhe shpesh ato janë besimet kufizuese që keni mësuar kur keni qenë më i ri ose keni menduar dikur se ishin realitet.

Pra, nëse ndryshoni atë që bëni menjëherë para gjumit, do të ndryshoni edhe mënyrën se si ndiheni gjatë gjumit dhe herët në mëngjes.

Njerëzit në jetën tuaj janë atje, sepse ju i mbani atje

Dhe nëse ata nuk po ju ndihmojnë, atëherë jeni ju që duhet të kuptoni se përse i keni pranë në radhë të parë. Menjëherë mund të mendoni se duke qenë se disa prej tyre janë familja juaj, nuk keni zgjidhje tjetër veçse t’i keni rreth vetes. Dhe kjo është e vërtetë deri diku. Por përveçse të jetosh në të njëjtën shtëpi me ta, nuk duhet të dëgjosh ose të veprosh sipas asaj që të thonë nëse nuk dëshiron.

Në fund të fundit, nëse jeni një i rritur, atëherë ju jeni ligjërisht përgjegjës për zgjedhjet tuaja dhe nëse ato që ju thonë anëtarët e ngushtë të familjes ju çojnë në një rrugë shkatërruese, nuk ka kthim për këtë në sytë e ligjit.

Pra, pse do t’i dëgjoni ata nëse nuk po ju ndihmojnë edhe në fusha të tjera të jetës tuaj?

Nuk ka kuptim.

Është e njëjta gjë për të ashtuquajturit miqtë tuaj.

Nëse ata nuk po ju ndihmojnë atëherë koha dhe vëmendja që ju u kushtoni janë në shumë mënyra humbje e energjisë tuaj.

Njerëzit do t’ju besojnë nëse u tregoni dobësitë tuaja

Sepse të gjithë duan të lidhen me qenien njerëzore dhe jo me pjesën zyrtare të personit.

Sigurisht që duan të shkojnë te profesionistët dhe të marrin këshilla dhe shërbime profesionale, por nuk do të jenë në gjendje të hapen plotësisht nëse nuk shohin një formë të elementit njerëzor tek një profesionist me të cilin mund të lidhen. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që profesionistët të jenë njerëzorë dhe të jenë të sinqertë me klientët e tyre.