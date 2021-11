FOTOT/ Makinat ‘copë’ nga përplasja, aksidenti i frikshëm në aksin Shkodër-Koplik, 1 i vdekur, 3 të plagosur

Një ngjarje e rëndë është regjistrua në Shkodër.

Një aksident me 4 të plagosur ka ndodhur gjatë mesditës në aksin Shkodër – Hani i Hotit.

Ndërkohë bëhet e ditur se personi i cili ishtë në gjendje më të rëndë. Ka ndëruar jetë në spital.

Ai eshte Durim Lushaj, pasagjeri që udhëtonte në mjetin tip “Volkswagen”

Aksidenti ka ndohur pranë rrethrrotullimit në hyrje të qytetit të Koplikut.

Njoftimi:

Malësi e Madhe, Shkodër/Informacion paraprak

Rreth orës 11:10, në unazën e qytetit të Koplikut, mjeti tip “Benz” me drejtues shtetasin E. P., 20 vjeç, banues në Rrashkullaj, Malësi e Madhe, është përplasur me mjetin tip “Volkswagen” me drejtues shtetasin L. B., 40 vjeç.

Si pasojë e përplasjes ka ndërruar jetë pasagjeri që udhëtonte në mjetin tip “Volkswagen” shtetasi D. L., rreth 45 vjeç dhe janë plagosur shtetasit L. B. (drejtuesi) dhe E. Sh., të cilët ndodhen në spital, jashtë rrezikut për jetën.

Drejtuesi i automjetit tip “Benz” është shoqëruar në ambientet e Policisë, për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e rrethanave të aksidentit.