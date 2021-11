Gardisti paraqitet i plagosur me armë zjarri në spitalin e Durrësit, dyshimet e para

Një punonjës i Gardës së Republikës është paraqitur ditën e sotme i plagosur me armë zjarri në spitalin e Durrësit.

Policia e Shtetit përmes një komunikate zyrtare bën me dije se gardisti është dëmtuar aksidentalisht në këmbë me armën e shërbimit.





Materialet në ngarkim të tij i kaluan prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme.

“Në Spitalin Rajonal Durrës është paraqitur për ndihmë mjekësore shtetasi M. G., 29 vjeç, punonjës i Gardës së Republikës, i cili është dëmtuar aksidentalisht në këmbë me armën e shërbimit. Aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Materialet kaluan në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës, për veprime të mëtejshme”, thuhet në njoftimin e policisë.