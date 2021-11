Kura natyrale për të qetësuar kruarjet e trupit

Shkaktarët e kruarjes së lëkurës janë të shumtë. Ndonjëherë arsyeja mund të jetë shumë e thjeshtë siç janë rrobat që mbani veshur. Ka raste që kruarja e lëkurës mund të jetë simptomë e një acarimi ose sëmundjeje më serioze. Zgjidhjet për kruarjen e lëkurës nëse nuk bëhet fjalë për diçka serioze, janë të thjeshta. Ju mund të zgjidhni të vishni rroba të një materiali më të butë, të përkujdeseni për të dhe të shmangni përtharjen e saj. Sipas të dhënave të AgroËeb.org, ndonjëherë kruarja e lëkurës mund të jetë simptomë e një problemi psikologjik ose depresionit. Shkaktarë të mundshëm të kruarjes së lëkurës janë: Insektet si mushkonjat ose merimanga, ekzema ose edema,





Substancat që gjenden tek produktet kozmetike, pastrimit ose bizhuteritë; medikamentet për tensionin e gjakut, stomakut, dhimbjeve ose kolesterolit, dëmtimi i nervave, skleroza e shumëfishtë.

Sipas të dhënave në disa raste kur kruarja nuk largohet, mund të jetë shenjë e disa sëmundjeve serioze siç janë: sëmundjet e veshkave, sëmundjet e mushkërive, tiroidja, diabeti, mungesa e hekurit.

Kura natyrale

Mbusheni vaskën me ujë të ngrohtë dhe hidhni në të një filxhan çaji me sodë buke. Qëndroni brenda në ujë për gjysmë ore dhe më pas thajeni të gjithë trupin, pa e shpëlarë me ujë. Këtë trajtim bëjeni çdo ditë për disa javë që të zgjidhni problemin e kruarjes së lëkurës. Pak ujë me sodë mund ta përdorni edhe për të lyer lëkurën në pjesët ku keni kruarje. Sa herë që keni dëshirë për të kruar lëkurën bëni dush me ujë të ftohtë. Kjo është një mënyrë shumë efikase për të shuar nevojën për kruarje të lëkurës. Mbusheni vaskën me ujë të ngrohtë dhe hidhni në të një filxhan çaji me uthull molle. Pas banjës shpëlajeni trupin me ujë të bollshëm dhe të vakët Uthullën e mollës mund ta përdorni edhe për të lyer pjesët e lëkurës ku keni kruarje.