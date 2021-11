SHBA nis provat klinike të vaksinës së parë kundër kancerit të gjirit

Një klinikë në Cleveland ka njoftuar se po fillon provën e parë te njerëzit për të testuar një vaksinë të krijuar për të parandaluar kancerin e gjirit trefish negativ, i cili aktualisht nuk i përgjigjet terapive hormonale ose të ilaçeve dhe mund të parandalohet vetëm me mastektomi.





Deri më tani, zhvillimi i një vaksine kundër kancerit të gjirit trefish negativ ka qenë i kufizuar në punën laboratorike dhe kërkimin e kafshëve. Testimi te njerëzit mund të fillojë tani që Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave (FDA) ka miratuar hulumtimin.

Ndërsa studimi do të përfshijë vetëm njerëzit që i kanë mbijetuar kancerit të gjirit në fazën e hershme të trefishtë negative dhe janë në rrezik të lartë të përsëritjes, studiuesit shpresojnë që vaksina e ardhshme do t’u jepet dhomave të shëndetshme me rrezik të lartë sëmundjeje, si ato me mutacionet e gjenit BRCA1.

“Në planin afatgjatë, shpresojmë se kjo mund të jetë vaksina e duhur parandaluese për t’u dhënë grave të shëndetshme për të parandaluar zhvillimin e kancerit të gjirit trefish negativ, forma e kancerit të gjirit për të cilin kemi trajtimet më pak efektive”, tha Thomas Bad pranë Institutit për kancerin Tausig dhe hetuesi kryesor i studimit.

Kanceri i gjirit trefish negativ përbën rreth 12 deri në 15 për qind të të gjithë kancereve të gjirit dhe vret gati një të katërtën e pacientëve brenda pesë vjetëve pas diagnostikimit. Ato janë më të zakonshme te femrat afrikano-amerikane, por edhe tek ato me mutacione BRCA1.

Prania e një proteine të caktuar, alfa-laktalbumina, zakonisht shoqëron sëmundjen, megjithëse duhet të shfaqet vetëm kur një person është në laktacion.

Vaksina do të stimulojë sistemin imunitar për të parandaluar shfaqjen e një tumori të gjirit. Ajo do të përfshijë gjithashtu një ilaç që paralajmëron sistemin imunitar për alfa-laktabalbuminën në mënyrë që të ndalojë rritjen e tumoreve.

Studimi do të përfshijë 18 deri në 24 pacientë që nuk kanë tumor pasi janë trajtuar për kancerin e gjirit trefishtë negativ në fazën e hershme në tre vitet e fundit. Ata do të marrin tre vaksina, secila me dy javë. Studiuesit do të fillojnë me doza të vogla vetëm për disa pacientë dhe do t’i monitorojnë me kujdes përpara se të rrisin dozën dhe të përfshijnë më shumë pjesëmarrës, shkruan Business Insider.

Studimi do të përfundojë në shtator 2022 dhe ai financohet nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes.