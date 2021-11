Bilbilat e Kristofor Kolombit

Është e vërtetë, se të shohësh të renë nuk është e thjeshtë. Kristofor Kolombi, kur zbarkoi për herë të parë në Hispaniola, ishullin që sot quhet Santa Domingo e që ai besonte të qe India, mendoi të dëgjonte këngët e bilbilave, por që në fakt nuk ekzistojnë në atë pjesë të botës. Ja, ky është njeri nga iluzionet më të mëdhenj me të cilët mund të na godisë “trashëgimia” e së shkuarës. Bilbilat që ndjejmë nëpër veshët tanë, qoftë edhe me këngën e tyre të ëmbël, mund të na shurdhojnë ose të na pengojnë të dëgjojmë. Madje edhe të shohim – ashtu siç janë, iluzorë e të pavërtetë – të gjitha ato ndërmarrjet e reja që po përpiqen të hapin udhën e tyre në këtë botë shqiptare të fillim-shekullit. Ndërmarrje që duam t’i transformojnë gjërat rrënjësisht, për suksesin e të cilave nuk ka padyshim asnjë mrekulli, por po njëlloj, as edhe një zgjidhje në tavolinë. Te tilla ndërrmarrje mund të jenë padyshim institucionale, dhe me e natyrshmja do të qe reforma institucionale dhe reforma ne drejtësi, që s’duhet të përfshihet nga iluzioni i Kolombit. Por, nga ky iluzion, s’duhet të goditet as masa e shoqërisë civile apo ajo masa gri e votuesve, që mund të përcaktojë zgjedhjet e ardhshme, pasi ndërrmarrje të tilla janë ato që na duhet, ato që na emancipojnë në mënyrë të vërtetë dhe autentike. Për të mos i shkurajuar, por kryesisht për të mos i dënuar që në lindje, le të përpiqemi të analizojmë disa nga simptomat më të rrezikshme të kësaj sëmundje iluzioni, nga i cilat vuan sot trupi ynë politiko-shoqëror.





Ekziston një lojë mjaft e përhapur mes njerëzve të shkolluar, por që për ata persona që hyjnë në qarkun e ekspertëve apo teknicientëve ngjan si e ngatërruar, ose pse u duket e padobimtë ose pse u duket pak serioze dhe jashtë teme. Kjo është loja e historisë së këndvështruar sipas “neqoftëse”-ve. Është një lojë që ka për objekt jo vetëm botën ashtu siç ajo është krijuar dhe historinë e saj – ashtu siç ne e njohim – por edhe botën se si do të mund të ishte, nëse në vend që të ndiqte një rrugë të caktuar, ajo ndoqi një rrugë tjetër. Kjo është domethënia e “nëqoftëseve ”që e fokusuar ndaj të sotmes shqiptare shndërrohet në më shumë se një lojë, duke u paraqitur si një ushtrim intelektual që e vë mendimin fortësisht në lëvizje, apo si një metodë për ta kundruar të sotmen si një histori që mund ta shkruajmë si në këtë mënyrë ashtu dhe në një tjetër; pra, duke mos e varur zhvillimin e saj në forcat dhe kapacitetet e një personi apo një grupi personash, le ta zëmë të “Rilindjes” dhe “prijësit’ të saj, por tek fuqia e njeriut me të gjitha kapacitetet e tij, që çdo individ i shoqërisë ka në vetvete.

Ky ushtrim mendor mund të zbatohet edhe në Shqipëri, po kështu edhe në kolektivitetin e shoqërisë shqiptare: ajo mund të drejtohej e mund të drejtohet kah një drejtimi të caktuar, në një kohë kur mund të zgjidhte edhe një drejtim krejt tjetër. Është e mbartur me një rrjetë të imët hamendësimesh kjo pjesëz e vogël “nëqoftëse”, e po njëlloj gjithnjë të reja e të papritura mund të jenë përgjigjet e pyetjeve që ajo dikton. Për ç’lloj të ardhme mund të flasim për Shqipërinë? Si do ta përkufizonim domosdoshmërinë, po qenien e saj historike në momentet që po kalojmë? Ç’trashëgimi po u krijon ajo njerëzve të vet e gjeneratave që do të vijnë? Por mbi të gjitha, në perspektivën e një viti apo dhe 5 viteve, si mund ta transformojmë gjithë këtë zemërim njerëzor që rritet përditë e më shumë, së pari në nevojë të brendshme dhe më pas në një projekt social, historik, e pse jo edhe politik, të mbrujtur nga “homus novus” autentikë.

Për këtë arsye, të studiosh “nëqoftësetë” e një historie shoqërore është mjaft e dobishme, për të kuptuar diçka me të vërtetë themelore. Ka ekzistuar dhe do të ekzistojë gjithmonë një pikë kthese dhe pasigurie, ku ka qenë i mundur provimi i një alternative, një moment ku ngjarjet do të kishin mundur të merrnin një kthesë tjetër, sepse historia përherë është mbrujtur prej kthesave dhe kthesat janë pikërisht ato që na interesojnë për të sjellë ndryshimin e shumëkërkuar të gjendjes së sotme shqiptare. Ja, pse, metoda e vetme për të ndërtuar një domethënie të vërtetë të historisë sonë, do të konsistonte në përgjigjien e pyetjes se si do të kish shkuar historia e këtij vendi ku po jetojmë nëse para katër vjetësh apo pas katër vjetësh, një gjëndje, një vendmarrje, një votim, e kështu me rradhë, nga ana e shoqërisë dhe e popullit të qe përballur në mënyrë krejt tjetër.

Përfundimi i ushtrimit të këtij sfidimi intelektual do të na bënte të kuptonim me të shpejtë se të gjithë jemi duke jetuar një histori të parathënë, tek e cila jemi ngulur e nuk po shqitemi dot. Është pikërisht kjo parathënshmëri ajo që e bën akoma dhe më të padurueshme “mantrën” që mazhoranca dhe “tamburët” (shtyp, tv, rjete sociale) e saj përsërisin deri në përbuzje, “nuk ka alternativë”, një shprehje kjo më e përshtatshme për ngjarje që tashmë kanë ndodhur dhe jo për gjëra që mund të ndryshojnë shumë shpejt, nisur nga kapërthimet e krizave që po shoqërojnë çdo çast ecurinë tonë në të gjitha fushat. Kështu ndodh kur të gjitha “nëqoftësetë” kondensohen në një rrëfim të parathënë, e më pas skarcohen si të padobimta ose idealiste, pasi asgjë nuk mund të ndryshojë në pushtet, dhe as në horizontin më të largët nuk shfaqet ndonjë alternativë. Një rrëfim të tillë, të parathënë, na paraqet çdo herë koalicioni qeverisës, sa herë që realiteti i zbulon një aspekt, më pas një skandal, një krim të krizës ku po jeton çdo ditë shoqëria shqiptare. Veçse propaganda dhe autorët e “librit të verdhë” që na ofron për të lexuar qeverimi i sotëm, të gjitha këto na i paraqet si dëme të pashmangshme dhe anësore të reformave të dhimbshme, të një stabiliteti të ngritur pa të drejtë në një vlerë të re etike të pakushtëzuar, me të vetmin qëllim demnagogjik të vazhdimit të reformave, pasi cdokush tjetër nuk mund t’i realizonte ato. Mashtrimi qëndron pikërisht në këtë agjendë “reformash makjazhiste”, që jo vetëm e shpërqëndrojnë dhe e ngatërrojnë fokusin, por kanë edhe mëtimin e gabuar se mund të arrijnë në një majë triumfaliste që nuk është arritur për të gjithë këta 25 vitet e tranzicionit; Aq më tepër, që mjetet që këto reforma përdorin (selektiviteti, sipërfaqësueshmëria ose mos-strukturimi rrënjësor, mos-kapaciteti njerëzor, e deri tek pjesmarrja vetëm e shtirur dhe pompoze e të gjithë faktorëve përbërës, aq të rëndësishëm për suksesin), nuk janë aspak mjetet e përshtatshme për t’u ngjitur, nëse është e mundur, në atë majë. Por mashtrimi, ndoshta më i madh, është ai i krijimit të një shteti modern, ose gënjeshtra më e madhe qëndron tek ajo siguria e ashtuquajtur hegeliane se hamendësia racionale (e kësaj qeverie) është reale dhe hamendësia reale e saj është racionale. Asnjëra prej tyre nuk i përgjigjet fakteve të historisë së përshkruar prej qeverisjes së këtyre tre viteve. Zemërimi i njerëzve ndihet të jetë kthyer në një hendek, jo vetëm financiar po e po, por edhe njerëzor. Ka hendek mes qytetarëve dhe idesë për demokracinë shqiptare, midis vetë njerëzve dhe institucioneve tona publike dhe jo publike. Ka reaksion ndaj një pakti shoqëror të dhunuar prej premtimeve të pambajtura ekonomike të një tranzicioni të stërzgjatur, por edhe ndaj një “trashëimie” ligjore e demokratike të mohuar për shqiptarët e këtyre viteve. E gjitha kjo përbën thelbin e të gjitha llojeve të kauzave që i janë ndërkallur sistemit-vend të Shqipërisë. E ky thelb qëndron në faktin se historinë tonë ende nuk po e shkruan dot me duart e tij vetë populli shqiptar, vetë njerëzit e tij. Kjo është ajo gjë që i nevojitet urgjentisht Shqipërisë për të gjetur “alternativën” e munguar që po mundohen t’i diktojnë; kjo është ajo pika e saj e kthesës që po i kërkon sot historia në domosdoshmërinë dhe qënien e saj ekzistuese si e ardhme, si shpresë, si shpëtim.

Po si mund të bëhet vallë një politikë e mirë në kohë krize të përgjithshme e në një vend kur ka pllakosur jo vetëm një krizë e forte ekonomike, por edhe një krizë akoma dhe më e thellë sociale dhe politike? Pra, si mund të bëhet politikë edhe jashtë prej “traditës” së sjelljes së klasave udhëheqëse gjatë gjithë kësaj periudhe të tranzicionit, jashtë prej të gjithë atyre “historive” të mazhorancave dhe opozitave që me radhë kanë shoqëruar këtë tranzicion? Nuk ekzistojnë receta, ndërkohë që udhës për të gjetur zgjidhje është shumë e thjeshtë që palët të ndahen apo të zgjedhin krenarisht izolimin apo paktet. Por megjithatë, asgjë nuk e zëvendëson punën e vështirë apo më mirë qëndresën e pandalshme për të provuar, të gjithë së bashku, qoftë edhe me çmimin më të lartë. Çdo rrugë tjetër do të qe larg interesave të njerëzve dhe thjesht demagogji. E pra, sot, jemi pikërisht në këtë pikë.