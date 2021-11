COVID-19 në Greqi, 59 viktima në 24 orët e fundit, 434 pacientë në intubim

Shifra të larta të rasteve me Covid-19 janë raportuar sërish në Greqi.Autoritetet shëndetësore bëjnë me dije se në 24 orët e fundit janë regjistruar 6700 të prekur me Covid, ndërsa kanë humbur jetën 59 persona.





Numri i përgjithshëm i rasteve me koronavirus ka arritur në 754, 451 , prej të cilëve 50,8% e tyre janë burra.Ndërkohë që nga fillimi i pandemisë kanë humbur jetën 16, 050 qytetarë.

Reparti i Kujdesit Intensiv njofton se 434 pacientë ndodhet në intubuar në spital, mosha mesatare e tyre është 64-vjeç, ndërsa 79, 5% e tyre kanë sëmundje shoqëruese.