“Do jemi partnerë të SHBA-ve”/ Berisha: Nuk bëhet fjalë për persona, por për të ardhmen e Shqipërisë

Për ish-kryeministrin Sali Berisha takimet e tij kanë rikthyer shpresën tek shqiptarët. Teksa u ndaj me “Foltoren” në Kamës, Berisha tha se PD është historia e lirisë dhe se gjithmonë do të jetë partnere e SHBA-ve.





Ai ka ftuar çdo demokrat të bashkohet me të teksa tha se pas kësaj situate ai do të ndërtojë një raport të drejtë me çdokënd

“Shqipëria sot qeveriset nga një grup i cili nga mëngjesi në darkë vetëm vjedh qytetarët shqiptarë. Edi Rama ka grupuar në qeverinë e mandatit të tretë hajdutet me profesioniste. Merrni pak ministren e Jashtme që ka dalë nga piramidat. Sa ishte ministre 460 hektarë tokë bregdeti ia mori ushtrisë për t’ia dhënë të afërmve të saj. Edi Rama nuk i nxjerr kurrë në TV ata sepse në çdo fjalë u vjen era vjedhje. Po ministrja e Kulturës u shiti lahutën Serbisë. So është koha e hajnave, e hajdutëve. Kohat janë kritike. Kjo qeveri është qeveri e cila gjithçka bën për varfërimin e shqiptarëve. Foltorja ka rikthyer shpresën dhe të gjithë po i bashkohen për të përmbysur regjimin. Edi Rama njoftoi sot një taksë tjetër mbi karburantin. Në vitin 2013 çmimi në pompa ishte dyfishi i çmimit të bursës ndërsa sot çmimi në pompa është trefishi dhe ai do ta bëjë katërfishin. Ju e blini litrin e naftës me të njëjtin çmim siç e blejnë qytetarët në Zvicër. Ju qytetarë shqiptarë paguani energjinë elektrike me një nga çmimet më të lartë në Europë. Shqipëria 98% të energjisë e ka vetëm ujore. Është koha t’ia presim ne faturën e të gjithave Edi Ramës dhe klikës së tij. Këto 8 vite Edi Rama e shndërroi Shqipërinë në delen e zezë të Europës. Asnjë biznesmen i huaj nuk vjen këtu sepse këtu sundon krimi. Shqipëria është bërë frikë dhe tmerr për vendet e tjera. Ky regjim na i mbylli dyert e Europës. Ne ecëm të pandalshëm nga etapa në etapë në integrimin e këtij vendi, por prej 8 vitesh Shqipëria është në vendnumëro. Një njeri i papërgjegjshëm vjedh votat, përdor paratë e drogës, ngre sistemin e patronazhistëve. Edi Rama dije mirë se do ta paguhesh për atë që u ke bërë shqiptarëve. Foltorja jonë është kthyer në një burim shprese, por ka tmerruar narkoshtetin, i ka lemeritur ata. Ne do të qëndrojmë si partnerë të SHBA-ve, të BE-së. Ne jemi historia e Shqipërisë së lirë. Ndaj edhe po rikthehemi fuqishëm në misionin tonë. Dy fjalë për ata që hezitojnë të bashkohen me ne. Jemi një me ta, ata janë demokratë si ne por një opozitë e vërtetë është jetike për demokracinë. Një opozitë vendimet që ia marrin të tjerët nuk vjen kurrë në pushtet. Një opozitë që shkelmon statutin, forumet nuk sjellin kurrë në pushtet. Ndaj edhe ne kërkojmë të rikthejmë vlerat me të cilat jemi themeluar. Nuk është çështje personash këtu, por parimesh, vlerash, e të ardhmes. Cdo demokrat duhet të bashkohet në përpjekjet tona për të mbledhur Kuvendin. Do të vendos një raport të drejtë me ju.”-tha ai.