“Ke çakmak?”, si i “peshkon” manjaku 48-vjeçar meshkujt: Nuk ke pse dridhesh, do kënaqesh sa…

Kamera e fshehtë e emisionit “Stop” regjistroi disa biseda, të cilat shkojnë deri në agresion seksual, nga të panjohurit me prirje homoseksuale në zonën e Liqenit të Tiranës. Të gjitha u transmetuan këtë të martë dhe disa prej tyre treguan se e kanë bërë shpesh këtë gjë, madje edhe me adoleshentë.





Gjatë “gjuetisë” për prenë e radhës, ata treguan se e frekuentojnë gjithmonë këtë zonë dhe thanë, se në jetën e përditshme janë edhe të martuar e me fëmijë.

I panjohuri: Ke çakmak? Hajde, do bëjmë muhabet? I fejuar, i martuar?

I infiltruari: Jo, beqar, jemi të vegjël. Po ti?

I panjohuri: I martuar!

I panjohuri: Bëjmë ndonjë gjë bashkë?

I infiltruari: Çfarë do bëjmë?

I panjohuri: Aktiv je?

I infiltruari: Kam pak siklet, me thënë të drejtën, se nuk kam provuar ndonjëherë.

I panjohuri: Po mirë, avash-avash. Shtrihemi në ndonjë vend aty dhe…po dëshiron, mbajmë lidhje sa herë, që të vish në Tiranë.

I infiltruari: Po nuk di unë.

I panjohuri: Do mësosh!

I infiltruari: Po sa vjeç je?

I panjohuri: 48!

I infiltruari: Po unë jam më i vogël nga ti.

I panjohuri: Vetëm ajo punë nuk ka…(moshë)

I infiltruari: Çfarë mund të bëjmë për shembull?

I panjohuri: Puthemi, ia marrim në g*jë njeri-tjetrit, fërkohemi! Ore, seksi atë ka. Oreksi vjen duke ngrënë. Nuk ke pse dridhesh, do kënaqesh sa…

I infiltruari: Çfarë të pëlqen në seks me meshkuj?

I panjohuri: Mua më pëlqen puthja, fërkimi…, edhe në g*jë e marr.

I infiltruari: Po çfarë të tërheq tek unë?

I panjohuri: I lezetshëm, i urtë dhe i edukuar.

I panjohuri: Mos e ki problem! Ja, do shtrihemi aty dhe çfarë të duash ti, bëjmë!

Drejtuesi i emisionit, Saimir Kodra, tregoi edhe një rast që brenda emisionit vendosën të mos e transmetonin të një të riu, i cili dilte në kodrat e liqenit për të ngacmuar meshkujt.

“E mban mend të fundit që e hoqëm sapo ishte fejuar. Ja tha vij këtë. Ç da mi nonë që del andej. Ik mor bëj ndonjë gomar dru për shtëpinë. Po ta kullosin gruan dynjaja mër të keqen, mos dil nga liqeni shih hallet e tua”, tha Kodra.

Në një kamerë tjetër të fshehtë një prej të panjohurve tregoi se si ka nisur të kryejë marrëdhënie seksuale me meshkujt.

I infiltruari: Të pashë dy-tri herë, që kalove dhe as na i vare e as nuk na fole.

I panjohuri: Ta bëra kështu “pst pst”. Po ne nuk do flasim me të madhe, o burrë.

I infiltruari: Ti vetë je aktiv, apo pasiv?

I panjohuri: Unë kam më shumë qejf të q… E kam bërë edhe pasivin.

I panjohuri: Si do e lëmë?

I infiltruari: Pimë kafe, si do e lëmë, thotë.

I infiltruari: Del shpesh këtej?

I panjohuri: Ku?

I infiltruari: Këtej nga liqeni?

I panjohuri: Kam qenë mbrëmë.

I infiltruari: S’të pashë dje.

I panjohuri: Të pyeta, se kush po luan (në futboll)

I infiltruari: Ah, ti më pyete?

I panjohuri: Unë të pyeta dhe jo krejt rastësisht të fola sot. Kam pasur një doktor 6 vite.

I infiltruari: Doktor 6 vite?

I panjohuri: Ai ishte kontakti im i parë.

I infiltruari: Ai të mësoi?

I panjohuri: Po!

Në përfundim të emisionit, Kodra tha se duhen mbrojtur fëmijët për të mos mbetur me trauma nga kjo kategori njerëzish.

“Përtej qasjeve të secilit nga ne, një emërues të përbashkët kanë këto pamjet që ndoqëm dhe zërat perversë të atyre meshkujve. Të mbrojmë fëmijët, të mos u krijojmë trauma, të mos i lemë viktima të kësaj kategorie. Është detyrë e shkollave, e prindërve, e policisë dhe shtetit që u paguajmë taksa për këtë gjë. Është e nevojshme sot, seanca psikologjike. Psikologu nëpër shkolla duhet të ofrojnë seanca për t’u treguar si të mbrohen dhe si t’i shmangin se është e tmerrshme. Prapë i qëndroj atij variantit që këto çunat kudo që janë se bëjnë ndonjë xhiro atje, nëse është e vështirë t’i japësh biçikletës me pistoletë, dilni edhe në këmbë. Se me shkop bejsbolli ata thonë hajde dhe nesër. Megjithatë kam përshtypjen që do shoshiten këto gjëra. Uroj që të ketë qenë sa më pak dëmi tek fëmijët”, tha Kodra./tvklan.al