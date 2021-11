Mos dilni pa çadra nga shtëpia/ Temperaturat rriten në mëngjes, por në mesditë…

Territori shqiptar deri në orët e pasdites do të jetë i përfshirë nga një sistem i dendur vranësiraash, i cili do të sjellë reshje me intensitet të ulët dhe mesatar. Pritet që reshjet të jenë më të dukshme në Veri, ku në intervale të shkurtra në zona të izoluar do të ketë reshje intensive. Por mbrëmja dhe nata sjellin përmirësim grdual të kushteve të motit.





Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes por do të ulen ndjeshëm në mesditë, duke luhatur vlerat nga 5 deri në 21 gradë celcius.

Era do të fryjë e fortë me shpejtësi 75 km/h nga drejtimi permament Jugor duke sjellë në brigjet detare dallgëzim