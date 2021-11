Buxheti 5 miliardë euro

Shpenzimet e planifikuara të buxhetit tonë të shtetit për vitin e ardhshëm, sipas projekt-buxhetit të paraqitur nga qeveria, janë fiks 5.1 miliardë euro! Më shumë se një e treta e prodhimit tonë kombëtar. Prandaj pothuajse të gjithë i kane syte nga Shteti. Janë mbi 300 mijë familje që mbahen me rrogën e shtetit. Janë 680 mijë pensionistë që mbahen me pensionin që marrin në shtet. Janë me dhjetëra mijëra sipërmarrës që shikojnë nga tenderat e shtetit. Një në tre qytetarë që jetojnë tek ne ka një interes të drejtpërdrejtë me Shtetin. Ja përse buxheti i shtetit është kaq i rëndësishëm. Në morinë e shifrave dhe treguesve të tij, kuptohet që qytetari e ka të vështirë të orientohet dhe të masë nëse qeveria e ka bërë mirë apo jo dhe aq mirë detyrën e saj për të përgatitur një buxhet me këmbë në tokë. Pra, realist, por edhe të kuptueshëm. Buxheti për vitin 2022 ngjan i kopsitur mirë. Synon të rrisë të ardhurat buxhetore dhe duket se inflacioni(rritja mesatare e çmimeve) po e ndihmon në këtë detyrë. Inflacioni për vitin e ardhshëm parashikohet të jetë 3 përqind. Buxheti këtë nuk e thotë asgjëkundi. Thotë vetëm se do të rrisë të ardhurat me 377 milionë euro. Provon të shtojë investimet publike me 58 milionë euro më shumë, ose 6.6 përqind mbi nivelin e pritshëm të këtij viti. Edhe pse jemi ende në mes të pandemisë, rrit rrogat për disa kategori të administratës publike. Shpresojmë fort, me gjithë zemër, që rritja ekonomike të vërtetohet pse jo edhe 4.5 përqind për vitin e ardhshëm, dhe të ardhurat të na vijnë sipas parashikimit. Që ndihma ndaj bujqësisë të jetë e plotë dhe ajo ta tregojë veten jo vetëm si komardare shpëtimi në vite të vështira, por edhe si motorr i mirëfilltë zhvillimi. Që paratë e hedhura për rritjen e përdorimit të teknologjisë së informacionit në sektorë si arsimi dhe shëndetësia të na mundësojnë një rritje të shpejtë dhe përmirësim të shërbimeve kryesore publike. Por…, sa do na duhen këta dy satelitët tregtarë që do të blejmë? Sa do të na kushtojnë dhe a ia vlen shpenzimi për to? Këtë deri tani asnjë nga qeveria nuk di ta thotë. Ne si ekonomistë dimë vetëm se buxheti 2022 merr përsipër shumë rreziqe. Po cilat janë këto? Rreziqet fillojnë me Eurobondin e Pestë prej 700 milionë eurosh. Mund edhe të mos marrim kaq para me këtë dalje të pestë në tregjet ndërkombëtare. Qeveria është e gatshme të dalë edhe për herë të tretë në tre vjet, vitin e ardhshëm dhe të emetojë(marrë) edhe një eurobond të gjashtë, nëse nuk i merr të 700 milionë eurot që i duhen me këtë dalje të tanishme. Po për çfarë i duhen? Nuk e thotë. Thotë vetëm frazën e përgjithshme “Këto para duhen për mbështetje buxhetore”. Që nënkupton shumë gjëra. Mund të merret ky borxh për të përballuar faturën e lartë të rritjes së pagave me 6 përqind këtë vit. Mund të merret për bonusin e 680 mijë pensionistëve, i cili duhet të jetë të paktën 100 euro për pensionist(60 përqind e pensionit mesatar tek ne), që të përmbushet premtimi i programit 2021-2025 të qeverisë, se pensionet do të rriten me 5 përqind çdo vit. Mund të merret për të përballuar defiçitin e jashtëzakonshëm të skemës së pensioneve dhe sigurimeve shoqërore prej 100 miliardë lekësh të reja(825 milionë euro), aq sa i gjithë defiçiti i Buxhetit të Shtetit tonë për vitin e ardhshëm. Mund të merret për investimet publike, ku nuk heqim dorë nga 5 PPP të reja, që i kushtojnë Buxhetit me dhjetëra miliona euro. Dhe për 227 koncesionet-PPP që janë aktualisht, të mos harrojmë se për vitin e ardhshëm do të jemi të detyruar të paguajmë për të gjitha ato jo pak, por plot 112 milionë euro detyrime të tyre vjetore. O Zot, sa shumë vrima në buxhet kemi nevoje të na mbulojë ky eurobond! Ç’duhet të bëjmë? Të shpresojmë tek fiskalizimi dhe ulja e informalitetit, tek përgjegjshmëria dhe mirëadministrimi fiskal? Ndoshta po. Në mënyrë që paratë në buxhetin e shtetit të shtohen dhe të mjaftojnë për të mos e rritur borxhin publik aty ku ai edhe mund të pëlcasë, si një tullumbac i fryrë përtej çdo mase.