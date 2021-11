Publikohet lista e këngëtarëve më të pasur në Britani, ja ku renditen Rita Ora dhe Dua Lipa

Mediat britanike kanë publikuar listën e këngëtarëve më të pasur. Rita Ora dhe Dua Lipa janë pjesë e listës së këngëtarëve të rinj më të pasur në Britani. Ai që mban kurorën si ylli më i pasur britanik nën të tridhjetat është këngëtari me famë botërore, Ed Sheeran. Ndërkohë këngëtarja e famshme me origjinë shqiptare, Dua Lipa renditet e teta në listë, me 43.5 milionë paund. Nga ana tjetër, ylli shqiptar Rita është në vendin e 13 me 26.5 milionë paund.





Lista e plotë:

Ed Sheeran, 30, (236.5 milion £)

Harry Styles, 27 vjeç, (80 milionë £)

Little Mix (66,7 milion £)

Niall Horan, 28, (57.5 milion £)

Cara Delevingne, 29, (52 milion £)

Louis Tomlinson, 29, (47 milion £) dhe Liam Payne, 28, (47 milion £)

Dua Lipa, 26, (43.5 milion £)

Zayn Malik, 28, (38 milion £)

Sam Smith, 29 vjeç, (36.8 milion £)

Daisy Ridley, 29 vjeç, (32.8 milion £)

John Boyega, 29, (28.5 milion £)

Rita Ora, 30, (26.5 milionë funte)

Stormzy, 28, (23.5 milion £)

KSI, 28, (19.6 milion £)

Leëis Capaldi, 25, (17 milion £)

George Ezra, 28, (14.2 milion £)

Sophie Turner, 25, (14.1 milion £)

Jesy Nelson, 30, (13.5 milion £)

Zbulimi (12m)

Tom Holland, 25 vjeç, (11 milionë funte)

Tommy Mallet, 29 vjeç, (9.7 milion £)

Maisie Ëilliams, 24, (8.7 milion £)

Sam Faiers, 30, (8 milion £)

Millie Bobby Broën, 17, (7.2 milion £)

Jake Bugg, 27, (5.7 milion £) HYRJA E RE

Saoirse Ronan, 23, (6.1 milion £)

Jodie Comer, 28, (5.7 milion £)

Anne-Marie, 30, (5.4 milion £)