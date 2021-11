“Sonte një darkë informale e shtruar nga Vuçiç”, samiti i “Open Balkan” në Beograd, Kosova mungon për herë të gjashtë, ja reagimi për News24

Kosova mungon për herë të gjashtë në takimin e “Open Balkan”, iniciativa që nisi si Minisheng dhe më pas u shndërrua në Ballkanin e Hapur. Gazetarja e Neës24 Marsela Karapanço ndodhet në Beograd ku po ndjek hap pas hapi takimet dhe axhendën e samitit.





Në një lidhje direkte me “Skype”, Karapanço raportoi se sonte do të ketë një darkë informale nga mikpritësi, presidenti serb Aleksandar Vuçiç, teksa axhenda zyrtare do të nisë mëngjesin e nesërm

Ndërkohë në një komunikim ekskluziv me News24, zyra e Kryeministrit të Kosovës ka deklaruar se nuk ka pasur një ftesë dhe ka përsëritur qëndrimin se nisma “Open Balkan” është një nismë pa vizion për rajonin dhe se nismat rajonale duhet të kenë prezencën e BE-së.

“Zyra e kryeministrit Kurti, e pyetur nga News24 nëse ka pasur një ftesë zyrtare për të qenë i pranishëm në këtë takim, ka deklaruar se nuk ka pasur asnjë ftesë. Zyra e kryeministrit të Kosovës rithekson qëndrimin e saj për News24 lidhur me Open Balkan: ‘Për ne, i ashtuquajturi ‘mini-Shengen’ apo Open Balkan është nismë pa vizion për rajonin. Nisma të tilla rajonale duhet që ta kenë BE-në brenda, sikurse në rastin e Procesit të Berlinit, kur përveç prezencës së BE-së, të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor trajtohen të barabarta. Për këtë angazhohet Kosova. Ne kemi propozuar avancimin e bashkëpunimit rajonal nga CEFTA në SEFTA, sipas modelit të EFTA-EEA, nga e cila do të përfitonin njëkohësisht të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor”, ka deklaruar në përgjigjen për News24, Kryeministria e Kosovës.