3 shenjat që nuk e dinë se çfarë do të thotë fjala “turp”

Pavarësisht se çfarë mund të mendojnë disa njerëz, të qenit i turpshëm nuk është gjë e keqe. Shumë e barazojnë turpin me çuditshmërinë, por të jesh i turpshëm thjesht do të thotë se ndoshta je më shumë introvert sesa ekstrovert.





Shumica e ekstrovertëve janë më të rehatshëm duke bërë miq pothuajse me të gjithë ata që takojnë. Por për sa i përket introversionit, ka disa shenja që janë më të turpshme se të tjerat.

3 shenjat e mëposhtme nuk duket se e dinë se çfarë do të thotë fjala “turp”.

Ujori

Ujori është një person shumë i ngrohtë dhe miqësor që është gjithmonë në kërkim të një personi të ri për të folur. Bisedat, veçanërisht ato të thella, me të rinjtë i duken shumë ndriçuese dhe tërheqëse. Edhe dihet që Ujori është gjithmonë në kërkim të gjërave të reja për të mësuar.

Ujori gjithashtu vlerëson njerëzit që respektojnë se ai mund të jetë pak më ndryshe nga ata. Atij sigurisht nuk i intereson se çfarë mendoni për të, por është mirë të dini se nuk po përpiqeni qëllimisht ta bëni atë të ndihet në siklet.

Dashi

Dashi është gjithmonë në kërkim të njerëzve të rinj për të takuar sepse është emocionues dhe sepse shkon shumë mirë në situata sociale.

Dashit i pëlqen të ketë një jetë shoqërore dhe nuk ka asnjë arsye për t’u turpëruar kur jeta juaj sillet rreth argëtimit dhe qëndrimit me miqtë. Përveç kësaj, Dashi ka vetëbesim natyral, kështu që ndrojtja pothuajse kurrë nuk i shkon në mendje.

Guximi vjen me besim. Nëse Dashi mund të flasë me të rinjtë pa u turpëruar apo edhe të qëndrojë para një grupi të huajsh dhe të flasë, ai gjithashtu mund të mos ndihet lehtësisht në siklet.

Luani

Për Luanin nuk ka fjalë “turp”. Si mundet ai, në fund të fundit, kur i pëlqen të jetë në qendër të vëmendjes.

Luani nuk ka turp, thjesht sepse kjo do të kundërshtonte gjithçka që ai tashmë do në vetvete. Ai mund të jetë mik pothuajse me këdo dhe mund t’i ketë të gjithë sytë tek ai kur hyn në një hapësirë. Luani është gjithashtu i përkushtuar ndaj suksesit dhe e di se ndonjëherë ju duhet të rrezikoni dhe të dilni nga zona juaj e rehatisë nëse dëshironi të keni sukses. Kështu, nuk ka asnjë siklet apo ndroje që e ndjek në jetën personale dhe profesionale.