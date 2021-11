E rëndë/ Burri godet 16 herë me thikë gruan, publikohet momenti kur e ndiqte për ta vrarë

Mediat në Greqi kanë publikuar pamjet e momentit kur një burrë përpiqet të vrasë ish-gruan e tij në Greqi.Ngjarja ka ndodhur disa ditë më parë në Ierapetra. Mësohet se burri e ka goditur ish-bashkëshorten e tij 48 vjeçe plot 16 herë me thikë.





Në pamjet e publikuara, shihet se si autori i vrasjes, ndjek me vrap gruan e tij, në banesën që kjo e fundit kishte marrë me qira.Nga raportimet e deritanishme, mësohet se e ndjera vrapon nëpër oborr për të shpëtuar, ndërsa ish- i shoqi, e ndjek me thikë për ta vrarë.

Menjëherë pas vrasjes së ish-bashkëshortes, autori largohet i pa shqetësuar nga vendi i ngjarjes, duke mbajtur thikën në dorë, ai shkon te motori i tij për t’u larguar nga vendi i krimit.