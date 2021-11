Rama-Vuçiç e Dimitrov takohen sot për “Open Balkan”, axhenda

Zhvillohet sot samiti i “Open Balkan” që mbahet në Beograd, teksa liderët nisin ditën me një foto zyrtare të përbashkët. Kryeministri Edi Rama do të takohet me presidentin serb, Aleksandër Vuçiç dhe zv.kryeministri Nikolla Dimitrov, ky i fundit zëvendëson kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, i cili pak ditë më parë njoftoi dorëheqjen.





Gazetarja Marsela Karapanço raportoi për “BalkaNËeb” se i pari ka mbërritur mikpritësi i samitit, presidenti serbe Aleksandar Vuçiç.

Iniciativa për Bashkëpunim do të mbahet në Pallatin e Serbisë (Bulevar Mihajla Pupina 2).

Takimit të tre zyrtarëve do t’i paraprijë një takim me përfaqësues të kompanive nga Republika e Serbisë, Republika e Shqipërisë dhe Republika e Maqedonisë së Veriut, si dhe me përfaqësues të Këshillit Atlantik.

PROGRAMI

08.55 Mbërritja dhe foto e përbashkët e zyrtarëve

09.00-10.00 Takimi i zyrtarëve me biznesmenë

10.00-10.30 Takimi i zyrtarëve me përfaqësues të Këshillit Atlantik

Shënim: Kameramanët dhe fotoreporterët do të mund të regjistrojnë fillimin e takimit.

10.30-11.30 Takimi i Presidentit Aleksandar Vuçiç me Kryeministrin

Edi Rama dhe zëvendëskryeministrin Nikolla Dimitrov

11.30-12.30 Konferencë e përbashkët për shtyp e tre zyrtarëve