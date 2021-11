 “Unë e Vuçiç s’jemi budallenj”? “Open Balkan”, Rama flet për mospjesëmarrjen e Kosovës: I kam dëgjuar arsyet, por…

Kryeministri Edi Rama theksoi në konferencën e përbashkët për media me presidentin serb Vuçiç se nisma “Ballkani i Hapur” nuk është i tre vendeve, por gjithë rajonit.





Megjithatë, kreu i qeverisë shtoi se ndryshe nga Procesi i Berlinit, “Ballkani i Hapur” nuk mund të merret dot peng dhe të presë konsensuse si të ishte karikaturë e Këshillit Evropian.

“Pikërisht pse Procesi i Berlinit është një proces që pasi ka vendosur një kornizë vlerash dhe kriteresh ka mbetur në rrugë, nga një samit në tjetrin dhe çdo vit e më qartësisht, në pamundësi për të zbatuar ato që thuhen është krijuar kjo nisëm, që nuk është gjë tjetër por një njësi e zbatimit të Procesit të Berlinit, duke përshpejtuar dhe monitoruar zbatimin. Ballkani i Hapur nuk është për tre vende, është për të gjashta. Ndryshe nga Procesi i Berlinit, nuk merret dot peng nga asnjë vend. Përcakton që vendi që do të ecë shpejt ta bëjë këtë pa pritur konsensus sikur jemi karikaturë e KiE. Edhe në qëndrimin e përbashkët kemi përcaktuar, për gjitha ata që bëjnë sikur nuk e kuptojnë, nuk duan, apo nuk e kuptojnë, që Ballkani i Hapur është i hapur, gjithëpërfshirës, dhe është i të gjithëve. Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut kanë ecur më shpejt nuk do presin sa të binden të tjerët”, tha Rama.

“I kam dëgjuar arsyet e Malit të Zi, Bosnjës dhe Kosovës, më vjen keq por i konsideroj arsye të mosarsyet. Ça ju duken interesat ekonomike të Shqipërisë? Ju duket gjë e vogël, për ca do jem, për interesat ekonomike të Maqedonisë, apo Kinës?! Në dhjetor kur të bëjmë takimin në Samitin e radhës në Tiranë dhe kur ti dorëzojmë të gjithë sipërmarrësve që takuam sot, nga më të mëdhatë të Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut, çfarë kemi konkluduar, dhe kur ti përfshijmë në një kanal jeshil, mos u çuditsni që në dhjetor kompanitë nga Mali i Zi, Kosova dhe Bosnja do vijnë para qeverive të përfshihen në të gjithë rrjetin e lidhjes, të paktën për të mos pasur probleme kur vijnë në kufi të vendeve tona. Nuk është vizion haulçinant as i imi as i Vuçiçit. Pse çfarë jemi ne budallenj që këtë potencial për të shtuar numrin e turistëve ta lëmë sikur nuk ekziston”, shtoi kryeministri.