Ballkani i Hapur po jetësohet!

Ballkani i hapur, me tregti të lirë, pa pengesa burokratike, do të thotë një treg 27 milionë vetë! Nëse specialistët e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bankës Botërore, Bankës Evropiane për Rindërtim e Zhvillim e shumë organizmave të tjerë ndërkombëtare profesioniste vëzhgimi, analize e parashikimesh, shprehen njëzëri se në kushte normale, një vend ballkanik i vetëm mund të arrijë një rritje ekonomike vjetore në kufijtë 2.5-3 përqind, në një treg të hapur, ata theksojnë se rritja ekonomike mesatare dyfishohet. Takimi i djeshëm i nismës “Ballkan i hapur” në Beograd e përvijoi rrugëtimin e hapjes tregtare. Do të formohet një këshill i zbatimit të marrëveshjeve të arritura deri tani. Që nga korriku 2019 kur Ballkani i hapur nisi rrugetimin, në kuadër të kësaj nisme, është vendosur lëvizja e lirë e qytetarëve me letërnjoftim ndërmjet Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Është nënshkruar marrëveshja për bashkëpunim në parandalimin dhe eliminimin e pasojave të fatkeqësive natyrore. Po ashtu, janë nënshkruar marrëveshje për bashkëpunim në lehtësimin e importit, eksportit dhe lëvizjes së mallrave në Ballkanin Perëndimor, si dhe një Memorandum Mirëkuptimi dhe Bashkëpunimi për qasje të lirë në tregun e punës. Ndërmjet Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë është rënë dakord që kontrollet kufitare të hiqen nga 1 janari i vitit 2023. Po ashtu, është planifikuar që gradualisht të krijohet një treg i përbashkët për 12 milionë banorë, aq sa kanë banorë këto tri shtete së bashku. Pra, të krijohet një zonë e bashkuar ekonomike.36 vjet më parë, më 14 qershor 1985, në qytetin e Shengenit(Schengen) në Luksemburg, pesë shtete të Bashkimit Evropian (Gjermania, Franca, Belgjika, Holanda dhe Luksemburgu) nënshkruan Marrëveshjen për Qarkullimin e Lirë të qytetarëve të tyre. Kjo dakordesi u quajt Marrëveshja e Shengenit.





Në atë kohë, Bashkimi Evropian ishte i përbërë nga vetëm dhjetë shtete dhe të pesë shtetet e tjera(mes të cilave Italia me paqartësitë e saj qeverisëse të kohës, Greqia që sapo e kishte marrë veten nga “marrëzia”e kolonelëve në vitin 1974, Danimarka, etj.) i shikonin të pesë shengenistët me dyshim, duke ju frikësuar hegjemonizmit gjermano-francez. Pastaj këto frikëra nisin të davariten e të bien vetiu, sidomos pasi erdhën përfitimet e para dhe shumë të dukshme nga qarkullimi i lirë i qytetarëve, ndërkohë që tregu i përbashkët i kapitaleve, mallrave e shërbimeve funksiononte normalisht. Që nga zbatimi i marrëveshjes Shengen, vendet anëtare të saj e kanë parë prodhimin e tyre kombëtar të rritet mesatarisht me nga 2-3 përqind në vit. Të ardhurat mesatare për frymë për një qytetar të zonës Shengen janë rritur me 3 mijë euro në 20 vitet e fundit. Nga viti 1985 e deri në vitin 2009, kur ia bashkua zonës Shengen edhe Zvicra, janë 28 shtetet nënshkruese të marrëveshjes, 25 shtete të Bashkimit Evropian dhe tre shtete jashtë BE-së. Stepjet e sotme dhe kritikat e shigjetimet ndaj Ballkanit të hapur të kujtojnë frikërat nacionaliste apo edhe politike të 36 viteve më parë të vetë Europës së Bashkuar. Evropa e Bashkuar pothuajse ka shpëtuar e tëra nga nacionalizmi i sëmurë sot. Për fat të keq, ai mbijeton ende në rajonin tonë, duke konsideruar tradhëti shtrirjen e dorës dhe bisedimet për bashkëpunim rajonal, ose duke e kushtëzuar atë me kërkesa politike. Për këtë ndjenjë të devijuar, gjasat që qytetarët e gjashtë shteteve tona: Kosovës, Bosnje-Hercegovinës, Serbisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Shqipërisë të punësohen ku të dëshirojnë në rajon, si dhe të udhëtojnë pa viza dhe kontrolle kufitare, nuk kanë rëndësi ose janë të dorës së dytë.

Tregu i përbashkët dhe lëvizja e lirë e qytetarëve kanë luajtur në 36 vitet e fundit për Bashkimin Evropian rolin e motorrëve të mirëfilltë të zhvillimit. Ja përse nisma e lëvizjes së lirë të qytetarëve në gjashtë vendet tona dhe e tregtisë së përbashkët pa pengesa doganore dhe burokratike është e destinuar të mos mbytet që në djep. Dje në Beograd ajo mori një shtysë të re. Ballkanin e hapur tani nuk e ndalon dot as mosbesimi i disa vendeve të Bashkimit Evropian dhe kujdesi deri në mospërmendjen as të emrit Ballkan i hapur nga zyrtarët e Brukselit. Ai është tashmë realitet i prekshëm. Të mirat do të vijnë dalëngadalë, siç vjen çdo e mirë e qëndrueshme. Ballkanin e hapur, aq më tepër nuk e ndalin dot as shakaxhinjtë e përparimit, haxhiqamilistët e rinj të ndodhur jo në numër të pakët, për fat të keq, jo vetëm në Bosnje-Hercegovinë, por edhe në Kosovë(drejtuesit e sotëm të Malit të Zi kanë dhënë shenja të qarta se do t’i bashkohen nismës). Një treg i përbashkët na bën shumë më tërheqës për investuesit e mëdhenj dhe strategjikë për të ardhur në rajonin tonë, se sa kur jemi të ndarë. Është normale që ndrojtja për një dominim serb në rajon të dojë kohë të fashitet. Njëlloj sikurse frikërat për dominimin gjernano-francez kërkuan të paktën një dekadë që të largohen nga shtetet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian të asaj kohe. Urojmë që këto shigjetime, anatema, kritika e mosbesime, që mbijnë si kërpudhat sa herë shtetet e Ballkanit lëvizin për të lehtësuar qarkullimin e qytetarëve dhe mallrave të tyre, të mos marrin dhjetë vjet sa të largohen. E para që duhet të shërohet nga nacionalizmi i sëmurë dhe ndjesia se mos si-vëllezërit shqiptarë të Shqipërisë e kanë tradhëtuar me futjen në integrimin e Ballkanit të hapur, është Kosova dhe qeveria e saj. Sa më shpejt që të jetë konkret Ballkani i hapur, aq më shpejt dhe më shumë përfitime do të kemi si qytetarë dhe do t’u mbushet mendja në kohë edhe qytetarëve të Kosovës. Me votat në zgjedhjet vendore në Kosovë më 17 tetor 2021, qytetarët i kërkuan kryeministrit Kurti të mos përkundet më në krahët e magjistricave të teorive konspirative me shovinizëm dhe nacionalizëm të tejskajshëm gjoja patriotik. Ia kërkuan me forcë këtë. Kryeministri i sotëm i Kosovës duhet të shkundet nga vota e qytetarëve dhe të jetojë realitetin, jo ëndrrat nacionaliste. Të kuptojë se ndërthurja e përparimit në kuadër të CETFA-s, me interesat e qarkullimit të lirë të qytetarëve tanë në rajon, i jep më shumë karburant dhe fuqi procesit të Berlinit. Sa më shpejt që udhëheqësit e Kosovës, Malit të Zi dhe të Bosnje-Hercegovinës ta shikojnë dhe kuptojnë këtë, aq më mirë për qytetarët e tyre. Ballkani i hapur do të ngelet derë pa kanate gjithmonë e hapur për ta. Do të vonohen rrugës, por do të hyjnë shpejt a vonë.