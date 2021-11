Një rekord i ri negativ u shënua sot në rastet e konfirmuara me koronavirus në Greqi. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se në 24 orët e fundit janë regjistruar 6909 raste të reja me Covid-19.





Vdekjet e reja të pacientëve me COVID-19 janë 48, ndërsa që nga fillimi i epidemisë janë regjistruar gjithsej 16200 viktima.

Rekordi i ri pason një seri rekordesh negative që filluan të shtunën e kaluar dhe tregon se përhapja në komunitet është më e madhe se kurrë gjatë pandemisë.