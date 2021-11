“Ti do flesh me mua!”/ Semi i bën kërkesën e papritur Donaldit, ja ç’përgjigje i dha aktori

Semi Jaupaj ka treguar se ka një afrimitet shumë të madh me Donald Veshajn, për shkak se njihen jashtë shtëpisë së “Big Brother VIP” prej tre vitesh. Aktori është ish i dashuri i shoqes së saj të ngushtë, Bora Zemani.





Por afërsia mes të dyve shpesh është keqkuptuar si nga banorët aty brenda, ashtu edhe nga një pjesë e publikut jashtë. Së fundmi, Semi ka bërë një deklaratë të papritur.

Ajo i tha Donaldit mbrëmë se këngëtari duhet të flejë me të. Por Donaldi nuk pranoi dhe i tha se do të rrijë zgjuar bashkë me Fifin.

Pjesë nga biseda:

Semi: Ti do flesh gjumë me mua.

Donald: Si do flej gjumë me ty.

Semi: Kur të flej unë, do flesh dhe ti.

Donald: Pse?

Semi: Se dua unë të flesh me mua, siç ke fjet çdo natë në këtë një muaj.

Donald: Nc.

Semi: Hajde këtu. Ti do flesh me mua.

Donald: Pse?

Semi: Po se ke fjet çdo natë me mua, pse do ta ndryshosh sot?

Donald: Po jo m zemra. Sot do ta ndryshoj se s’kam besim te ti.

Semi: Mirë, ok. Kur të flesh ti, do flej dhe unë.

Donald: Unë do rri zgjuar me Fifin. Po ti pse do rrish zgjuar me ne?

Semi: Të të shof ty se ça bën.

Donald: Unë jam me një njeri të besuar.

Semi: E vërtet është.