Vaksinimi i detyrueshëm për bizneset në SHBA/ 11 shtete padisin qeverinë Biden: Ky urdhër është antikushtetues dhe i paligjshëm

Një ditë pas shpalljes së vendimit të qeverisë Biden për të mandatuar vaksinimet në kompanitë private me më shumë se 100 punonjës që nga 4 janari , njëmbëdhjetë shtete amerikane kanë bashkuar forcat dhe kanë ngritur një padi duke kundërshtuar direktivën e re.





Në një padi të ngritur në një St. Louis gjykatë në Missouri, gjeneralët avokatit të 11 shteteve të argumentojnë se fuqia për të imponuar vaksinat e detyrueshme nuk i përket së Biden qeverisë federale.

Padia është ngritur nga Prokurori i Përgjithshëm i Misurit , Eric Smith , i cili tha: “Ky urdhër është antikushtetues, i paligjshëm dhe irracional . ”

Shtetet e tjera pjesëmarrëse janë Alaska, Arizona, Arkansas, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, South Dakota dhe Wyoming. Prokurori i Përgjithshëm i Iowa -s, Tom Miller , një demokrat, gjithashtu mori pjesë në padi , me mbështetjen e organizatave jofitimprurëse dhe kompanive private.

Rregullorja e re u publikua në Regjistrin Federal të enjten nga Administrata e Sigurisë dhe Shëndetit e Departamentit Amerikan të Punës. Sipas tij, kompanitë me më shumë se 100 punonjës duhet të kërkojnë që punonjësit e tyre të vaksinohen kundër Covid-19 ose t’i nënshtrohen testeve javore për virusin dhe të mbajnë maska ​​në punë. Në fakt, pajtueshmëria e plotë kërkohet nga 4 janari, me gjoba prej 14,000 dollarë për shkelje që do të rriten në 136,000 dollarë.